Upokojenka zažgala vozilo Putinovega poveljnika: To je moja posebna operacija #video

65-letna Rusinja Elena Belova je svoj protest proti ruski agresiji nad Ukrajino izrazila tako, da je vozilo znamke BMW ruskega poveljnika Jevgenija Sektareva sredi Moskve polila z bencinom in zažgala, poroča Mirror. "To je moja posebna operacija," je dejala upokojenka in glasna nasprotnica Putinovega režima.

General Sektarev sicer v Kremlju vodi oddelek, odgovoren za vojaško cenzuro.

#Sekretarev is the deputy head of the 8th directorate of the Russian general staff, the department responsible for censoring soldiers and officers. Brave woman burned down his car in protest of #UkraineRussiaWar, when arrested she said #GloryToUkraine #Azov video 1/2 ... pic.twitter.com/mfzO9kSDFJ