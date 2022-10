Poglejte, kako je voznik prevažal avtodom

Med poostrenim nadzorom tovornih vozil in avtobusov so policisti na Gorenjskem iz prometa izločili tudi voznika, ki je nepravilno prevažal avtodom. Pijanih voznikov med nadzorom na cesti ni bilo, so pa pri enem od voznikov v preizkusu odkrili prisotnost prepovedanih drog.

Gorenjski policisti so 13. oktobra med 8.30 in 13.00 v sodelovanju s policisti Specializirane enote za nadzor prometa, inšpektoratom RSI in podjetjem Cestel v okviru evropskega nadzora Truck & Bus na nadzorni točki Torovo proti Karavankam izvedli poostren nadzor tovornih vozil in avtobusov.

Kontrolirali so 34 tovornih vozil in avtobusov. V nadzoru so odredili 27 preizkusov alkoholiziranosti, ki so bili vsi negativni, in en preizkus za ugotavljanje prepovedanih drog, ki pa je v organizmu pokazal prisotnost prepovedanih drog.

Stehtali so 17 tovornih vozil in v nadzoru ugotovili 21 kršitev, med njimi tehnično neustrezno vozilo, nepravilen preklop mehanizma na tahografu, prekoračitev hitrosti, prekoračitev največje dovoljene mase vozila, neupoštevanje prometne signalizacije, nepravilno označen tovor in izredni prevoz brez dovoljenja.