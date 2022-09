Debeljak je predsednik nadzornega sveta Telekoma Slovenije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skupščina Telekoma Slovenije je v petek iz nadzornega sveta družbe odpoklicala Iztoka Černošo, Marka Kerina, Radovana Cerjaka in Jurija Toplaka ter na njihova mesta na nasprotni predlog Slovenskega državnega holdinga (SDH) za štiriletni mandat poleg Debeljaka imenovala Alenko Čok Pangeršič, Matejo Čuk Orel in Marka Boštjančiča.

Na današnji prvi seji so nadzorniki za predsednika izbrali Debeljaka, namestnika predsednika nadzornega sveta pa bosta ostala Karla Pinter kot predstavnica kapitala in Drago Kijevčanin kot predstavnik zaposlenih, so zapisali v družbi.

Debeljak je sicer, od nedavnega, predsednik uprave SDH in predsednik upravnega odbora Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) ter predsednik nadzornega sveta GEN energije. V preteklosti je bil med drugim predsednik uprave Mercatorja in član uprave Gorenja.