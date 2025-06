Izšel je Telefonski imenik Slovenije pomlad 2025 na DVD (Etis), so sporočili s Telekoma Slovenije. Kot so navedli, je v njem na voljo več kot 620 tisoč telefonskih številk ter drugih kontaktnih podatkov pravnih in fizičnih oseb. Etis pomlad 2025 je izšel v nakladi 900 izvodov DVD. Uporabniki ga lahko naročijo na spletni strani itis.siol.net ali telefonski številki 080 30 00.

Telefonski imenik Slovenije je edini uradni in univerzalni telefonski imenik v Sloveniji. V letošnji izdaji je na voljo več kot 620 tisoč telefonskih številk ter drugih kontaktnih podatkov pravnih in fizičnih oseb. Poleg telefonskih številk in kontaktnih podatkov vsebuje tudi mesečno posodobljene podatke, orodje za izdelavo potnih nalogov, program za obdelavo podatkov, interaktivni zemljevid Slovenije z ortofoto posnetki za vso državo ter dodatne podatke o podjetjih (odpiralni časi, informacije o izdelkih in storitvah, plačilne metode …).

Uporabnikom ponuja tudi možnost preproste preverbe objave prepovedi uporabe kontaktnih podatkov za klice posameznega naročnika v komercialne in/ali raziskovalne namene, navajajo na Telekomu Slovenije.

Najnatančnejši kontaktni podatki in edine prave rumene strani v Sloveniji so na voljo na strani https://itis.siol.net/, ki je osvežena vsak dan.

Izide dvakrat letno

Telefonski imenik Slovenije na DVD izide dvakrat letno, in sicer spomladi ter jeseni. Etis pomlad 2025 je na voljo v treh različicah- enouporabniška različica omogoča namestitev na en računalnik, mrežna različica je namenjena srednje velikim in velikim podjetjem ter omogoča namestitev na strežnik lokalnega omrežja in uporabo na vseh v mrežo povezanih računalnikih ter večlicenčna različica, ki je namenjena srednje velikim in velikim podjetjem, ki želijo TIS na DVD namestiti na več različnih računalnikov, ki med seboj niso povezani v lokalno mrežo.