Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS v okviru zbirke Zlata bralka, zlati bralec letos že 22. leto podarja knjižna darila vsem zlatim bralcem, devetošolcem, ki so vsa leta pridno brali knjige za bralno značko. Letos bodo zlate bralke in bralci prejeli knjigo Andreja E. Skubica Lahko bi umrl na tem kavču z mano.

Tudi letos bodo vsi zlati bralci, mentorji branja in šolske knjižnice v Sloveniji ter v slovenskem zamejskem in delu zdomskega/izseljenskega prostora prejeli knjižno darilo kot nagrado za branje knjig v okviru bralne značke. Letos je to knjiga avtorja Andreja E. Skubica Lahko bi umrl na tem kavču z mano. Kot vsako leto do zdaj akcijo od začetka podpira družba Telekom Slovenije, zato je Zlata bralka, zlati bralec ne le prva, ampak tudi najdlje trajajoča vseslovenska knjižna darilna akcija.

Od šolskega leta 2003/2004 so v okviru akcije dvaindvajsetim generacijam zlatih bralk in bralcev podarili že 358.500 knjig. Kot so dodali v sporočilu za javnost, je Društvo Bralna značka Slovenije, če tej številki dodamo še knjige iz drugih darilnih akcij, od šolskega leta 2003/2004 do danes skupno razdelilo že 772.500 darilnih knjig.

Pisatelj letošnje knjige: Vse je lažje, če smo obkroženi z ljudmi, ki nas razumejo

"Zgodnja najstniška leta so za vsakogar težka preizkušnja. Nedolžna poredna leta junakov iz otroške serije Trio Golaznikus so mimo, napočila so težja leta odraščanja, ko si mora vsak poiskati svoje mesto, problemi pa so krutejši. Družine lahko razpadajo; zaznamujejo nas lahko bolezni; spopadati se moramo z lokalnimi nasilneži; raziskati moramo svoja čustva in nagnjenja, tudi taka, ki jih je zelo težko razkriti pred drugimi. Vse pa je lažje, če smo obkroženi z ljudmi, ki nas razumejo. Vse to sem hotel v romanu Lahko bi umrl na tem kavču z mano raziskati z vrnitvijo k junakom, ki sem jih skozi leta pisanja zgodbic o Triu dodobra spoznal in jih vzljubil," je ob predstavitvi povedal pisatelj letošnje knjige.

"Zgodnja najstniška leta so za vsakogar težka preizkušnja. Nedolžna poredna leta junakov iz otroške serije Trio Golaznikus so mimo, napočila so težja leta odraščanja, ko si mora vsak poiskati svoje mesto, problemi pa so krutejši," je povedal avtor letošnje knjige Lahko bi umrl na tem kavču z mano.

"Veliko mi pomeni, da je knjiga prek projekta Zlata bralka, zlati bralec našla pot do toliko nadobudnih mladih, ki še zmeraj vztrajajo pri branju tiskane besede, zlasti če bo kdo od njih v zgodbi prepoznal tudi lastne težave in začutil nekoga, ki je na njegovi strani," je še povedal pisatelj Andrej E. Skubic, čigar knjigo bodo letos prejeli zlati bralci in bralke.

"Bralna značka opravlja neizmerno pomembno vlogo pri motiviranju otrok in mladostnikov za branje ter verjamem, da jih bo knjiga s svojim toplim, pozitivnim sporočilom, humorjem in temami, ki odslikavajo vsakdanje življenje sodobnih mladostnikov, močno nagovorila," je prepričana urednica knjige Alenka Veler.

"Teh knjig ni mogoče kupiti"

Slavko Pregl je prepričan, da je knjižna izvedba zbirke Bralne značke posebna. "Razlikuje se od prvih izdaj in teh knjig ni mogoče kupiti. So lahko trajen ponos prejemnikov."

"Doslej je izšlo 27 naslovov v skupni nakladi več kot 350 tisoč izvodov. Gre za vrhunske izvirne knjige slovenskih avtoric in avtorjev, ki so pred tem dobile pomembne literarne nagrade. Knjižna izvedba zbirke Bralne značke je posebna, razlikuje se od prvih izdaj, in teh knjig ni mogoče kupiti. So lahko trajen ponos prejemnikov," je na prireditvi povedal podpredsednik Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS Slavko Pregl in k temu dodal:

"Vsa leta projekt podpira gospodarska družba Telekom in z veseljem lahko povemo, da gre za največjo knjižno donacijo v zgodovini samostojne Slovenije. Odločitev Telekoma, da skupaj z Bralno značko nagrajuje najboljše bralke in bralce ter tako podpira slovensko knjigo in slovenski jezik, je izjemno pomembna v času, ko mnoge slovenske gospodarske družbe prehajajo v tujo last; tam lastnike praviloma bolj zanimajo žepi kupcev pri nas kot njihova srca in glave. Prepričani smo, da bodo generacije zlatih bralk in zlatih bralcev ljubezen do branja in slovenskega jezika – skratka Bralne značke – ohranile tudi takrat, ko bodo zasedle pomembne položaje v naši družbi."

"V Telekomu Slovenije verjamemo v komunikacijo, v moč besed in knjig"

"V Telekomu Slovenije izdajo darilne knjige, ki jo prejmejo Zlate bralke in Zlati bralci, podpiramo že od vsega začetka, vseh 22 let. To pa zato, ker verjamemo v komunikacijo, v moč besed in knjig. Knjige širijo naša obzorja, spodbujajo domišljijo in empatijo ter bogatijo naš besedni zaklad. Z odprtim umom in radovednostjo lahko ob prebiranju knjig presežemo meje znanega in odkrivamo nove svetove," je na dogodku povedal direktor Korporativnega komuniciranja na Telekomu Slovenije Rok Zagruševcem.

"Knjige širijo naša obzorja, spodbujajo domišljijo in empatijo ter bogatijo naš besedni zaklad. Z odprtim umom in radovednostjo lahko ob prebiranju knjig presežemo meje znanega in odkrivamo nove svetove," je na dogodku povedal direktor Korporativnega komuniciranja na Telekomu Slovenije Rok Zagruševcem.

"Kot take imajo knjige ključno vlogo pri razvijanju miselnosti in sposobnosti bodočih voditeljev in inovatorjev. Tudi sam kot vnet bralec najraje vzamem v roke tiskane knjige, kar je svojevrstno doživetje. Še posebej me veseli, da bodo Zlate bralke in Zlati bralci letos za darilo prejeli knjigo, ki poudarja pomen medsebojne komunikacije in povezanosti, s čimer je mogoče lažje premagati tudi marsikateri izziv," je dodal Zagruševcem.