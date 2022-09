V celjski bolnišnici očitke o pomanjkljivem nadzoru zavračajo

Na današnji novinarski konferenci Splošne bolnišnice Celje je direktor bolnišnice Franc Vindišar predstavili aktivnosti, ki jih v bolnišnici izvajajo za razjasnitev izrednega dogodka zamenjave identitete dveh bolnikov. Vindišar je ostro zavrnil očitke, da so v bolnišnici nadzor opravili pomanjkljivo. Meni namreč, da je do zamenjave prišlo zaradi nedoslednosti in pomanjkljivosti pri obravnavi stanovalcev v domovih za starejše.

Spomnimo

V celjski bolnišnici je v začetku meseca septembra prišlo do zamenjave identitete dveh pacientov istega spola in iste starosti, ki sta na zdravljenje v bolnišnico iz doma starejših prišla skupaj, z istim reševalnim vozilom. Pacienta, ki je umrl, so že pokopali, na njegov pogreb pa so prišli svojci drugega pacienta. Pred dnevi je sicer v eni od slovenskih bolnišnic umrl še drugi bolnik.