Ministrstvo vložilo ovadbo zaradi zamenjave identitet pacientov v celjski bolnišnici

Ministrstvo za zdravje je zjutraj na Policijsko upravo Celje podalo naznanilo kaznivega dejanja malomarnega zdravljenja in nevestnega dela v službi zoper neznane storilce v zvezi z dogodki, ki so se odvijali od 7. septembra dalje v Splošni bolnišnici Celje in so zaradi medsebojne zamenjave identitete dveh pacientov imeli za posledico neustrezno obravnavo dveh pacientov. Ministrstvo v ovadbi predlaga, da se presoja zlasti odgovornost vodstva in nadzornikov bolnišnice.

Ministrstvo za zdravje v sporočilu za javnost izpostavlja, da je prišlo do kršitve navodil v zvezi s prevozi z reševalnimi vozili, kar je deloma botrovalo k zamenjavi pacientov. Kot so zapisali v ovadbi, "v primeru, da bi se izvajalec reševalnega prevoza Zdravstveni dom Sevnica držal veljavnih navodil in bi prevoz opravil za vsakega pacienta samostojno, po oceni ministrstva do zamenjave pacientov ne bi prišlo".

To in dejavnost zdravstvenih delavcev pri predaji in prevzemu pacientov v oskrbo, ko niso v zadostni meri preverjali identitet pacientov, so po oceni ministrstva izkazani razlogi za sum kaznivega dejanja malomarnega zdravljenja po 179/II. členu kazenskega zakonika.

Kot so še zapisali v ovadbi, "zdravstveni delavci niso ravnali s potrebno pazljivostjo, čeprav so se lahko in bi se mogli zavedati, da pri sprejemu dveh pacientov lahko pride do njune zamenjave. Navedeno utemeljuje obstoj krivdne odgovornosti sodelujočih oziroma njihove malomarnosti."

Predlagajo, da se presoja odgovornost vodstva in nadzornikov bolnišnice

Ministrstvo zato organom pregona predlaga, da zaradi izkazanih malomarnosti pri triažnem procesu, malomarnosti pri uvedbi protokolov za identifikacijo pacientov ter pri izvedbi nadzora nad tovrstnimi procesi kakor tudi pri vodenju interne komisije in nevestnosti v postopku ukrepanja po ugotovitvah dopolni preiskavo tudi v smislu preiskave kaznivega dejanja nevestnega dela v službi, saj je prišlo do hujših kršitev pravic drugega (osebnostne pravice, pieteta do mrtvih, pravica do zdravljenja).

V tem kontekstu v ovadbi ministrstvo predlaga, "da se presojata zlasti odgovornost organov vodenja in nadzora Splošne bolnišnice Celje in njihova morebitna opustitev dolžnega nadzorstva, ki je izkazana tudi s pomanjkljivo obravnavo odgovornosti lastnih zaposlenih v poročilu interne komisije." Člane sveta bolnišnice je sicer imenovala Golobova vlada.

Ministrstvo je prepričano, da je interno poročilo Splošne bolnišnice Celje preskopo in ciljno usmerjeno v preiskavo delovanja reševalcev Zdravstvenega doma Sevnica, namesto da bi z razjasnitvijo okoliščin dela Urgentnega centra Celje preprečilo ponavljanje tovrstnih napak.

Ministrstvo je poudarilo, da v celoti zaupa v delo policije, a verjame, da bo podana ovadba pripomogla k hitrim in pravičnim odločitvam pravosodnih organov, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Vlada v svetu bolnišnice zamenjala predstavnika ustanovitelja

Potem ko svet bolnišnice pretekli torek ponujenega odstopa direktorja Aleksandra Svetelška in strokovnega direktorja Franca Vindišarja ni sprejel, je vlada dva dni kasneje na predlog ministrstva za zdravje razrešila predstavnika ustanovitelja v svetu bolnišnice Mitjo Pirmana. Za preostanek mandata je za člana sveta zavoda imenovala Tomaža Subotiča.