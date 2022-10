Kaj se dogaja v potoku Galjevec na Viču? Nov pogin rib.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh okoliščinah seznanili pristojno državno tožilstvo.

Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh okoliščinah seznanili pristojno državno tožilstvo. Foto: Ana Kovač

Policisti Policijske uprave Ljubljana zbirajo obvestila o onesnaženju potoka Galjevec na območju Viča, o čemer so bili obveščeni v soboto okoli 13.30.

Poginilo je manjše število rib, meritve na kraju pa so pokazale, da je v vodi previsoka vrednost pH. Izvor škodljivih snovi v vodi še ni znan.

Kot so danes sporočili iz Policijske uprave Ljubljana, so zaposleni ekološkega laboratorija z mobilno enoto odvzeli vzorce vode za analizo, gasilci pa so v vodo položili pivnike.