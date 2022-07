Velika ekološka katastrofa v Ljubljani: poginila tona in pol rib

V Malem grabnu v Ljubljani je v soboto prišlo do novega primera množičnega pogina rib, je poročala Televizija Slovenija. Predsednik ribiške družine Barje Bojan Pregovnik je povedal, da je poginila približno tona in pol rib, kar pomeni veliko ekološko katastrofo.

"Tega se ne da nadomestiti, teh rib se kupiti ne da. Ta tokokrog je končan, kar pomeni, da naslednjih od 10 do 15 let ne bo nobene ribe v Malem grabnu," je za Televizijo Slovenija povedal predsednik ribiške družine, katere člani so v soboto pozno v noč iskali krivca za pogin.

Najverjetneje je krivo razlitje kemikalij

Po njegovih besedah javno podjetje VoKa Snaga ni odgovorno za pogin, najverjetneje pa gre za razlitje kemikalij, ki se je začelo ob poštno-logističnem centru na Viču.

V ribiški družini pričakujejo še okoli tono poginulih rib, v sodelovanju z gasilci pa so postavili pivnike in mreže. Dežurali bodo namreč tudi to noč in pobrali še tisto, kar je poginulega. Pregovnik je ob tem dodal, da jih meščani neprestano opozarjajo, da videvajo poginule ribe, dodaja Televizija Slovenija.

Poginile tudi zaščitene ribe

Mali graben je sicer pomembno drstišče sulca, podusti in drugih rib. Poginile pa so tudi zaščitene ribe, kot sta nežica in pisanica. Pregovnik je ob tem dejal, da bi bili zelo zadovoljni, če bi izsledili storilca, a najpogosteje ti ostanejo neodkriti.

Gre sicer že za drugi večji pogin v kratkem času. Pred štirinajstimi dnevi so namreč ribiči zaznali večji pogin v Gradaščici.