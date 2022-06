Fekalna voda, ki je odtekala v reko, povzročila pogin rib

V naselju Suhadole v občini Komenda so v ponedeljek zvečer občani opazili onesnaženo reko Pšato in poginule ribe. Gasilci PGD Kamnik, Moste, Mengeš in mobilni ekološki laboratorij ELME so ob pregledu reke izvor onesnaženja našli v naselju Komenda, kjer je zaradi mehanske okvare kanalizacijskega sistema fekalna voda odtekala v reko.

Kot so sporočili z uprave za zaščito in reševanje, je dežurni delavec Komunalnega podjetja Kamnik zasilno odpravil napako in ročno sprostil kanalizacijske vode. Na kraju so bili prisotni tudi ribiči pristojne ribiške družine. Gasilci so iz vode pobrali poginule ribe in pomagali pripadnikom ELME.