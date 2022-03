Ekološka katastrofa? Ladja s 4.000 avtomobili je potonila.

Ladja Felicity Ace, ki je prevažala štiri tisoč avtomobilov skupine Volkswagen in je pred dvema tednom zagorela, je zaradi močnih valov 350 kilometrov od portugalske obale oziroma pri Azorskih otokih potonila. Proti ZDA je prevažala električna vozila znamke Volkswagen, športne porscheje in lamborghinije ter prestižne bentleyje, zaradi potopitve pa obali Azorov grozi ekološka katastrofa.

Ladja je potonila danes okoli devete ure zjutraj po lokalnem času, potem ko so jo lokalne oblasti poskušale z vlačilci povleči na varno. Žal je sredi reševalne akcije območje zajelo neurje, visoki valovi pa so ladjo nagnili na desno za 45 stopinj in katastrofa je bila neizogibna. Na ladji je bilo okoli štiri tisoč avtomobilov skupine Volkswagen.

Požar naj bi na ladji divjal kar en teden

"Vreme je bilo zelo slabo. Ladja je potonila, kar je bilo za nas presenečenje," je prek telefona novico sporočil Pat Adamson, tiskovni predstavnik za MOL Ship Management, ki je del Mitsui OSK Lines. Felicity Ace je bila na poti iz nemškega pristanišča Emden v ameriško pristanišče Rhode Island, a je 16. februarja zagorela. Požar naj bi na ladji divjal kar teden dni, a so k sreči pravočasno evakuirali posadko.

Za zdaj še ni bilo razlitja nafte

Vlečni čolni in reševalna plovila, ki so spremljali ladjo, so že na območju in spremljajo dogajanje. "Za zdaj ne kaže, da bi se zgodilo izlitje nafte," je še povedal Adamson. Pri Volkswagnu danes dogajanja niso želeli komentirati, so pa v preteklih dneh izrazili skrb, da večine avtomobilov ne bodo mogli rešiti. Prodajalci so že začeli obveščati kupce avtomobilov, da bo pri dobavi zamuda zaradi požara na ladji. Kot so izračunali pri podjetju Russell Group, naj bi ta nesreča skupino Volkswagen stala okoli 155 milijonov dolarjev (138 milijonov evrov). Na ladji je bil tovor v vrednosti 438 milijonov dolarjev (391 milijonov evrov), od tega naj bi bila vrednost avtomobilov 401 milijon dolarjev (358 milijonov evrov).