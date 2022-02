Goreča ladja v Atlantiku: ogenj še divja, gasilci ne morejo nanjo

V sredo je pri Azorskih otokih na Portugalskem zagorelo na ladji Felicity Ace, ki je s štiri tisoč avtomobili plula iz Nemčije proti ZDA. Na krovu so bili avtomobili znamk Volkswagnovega koncerna, in to različnih cenovnih razredov, od volkswagnov do bentleyjev.

"Intervencija z gašenjem poteka zelo počasi in bo trajala še nekaj časa," je za Reuters povedal gasilski poveljnik Mendes Cabeças iz bližnjega azorskega pristanišča Faial.

Ogenj podžigajo tudi litij-ionske baterije

Gasilci lahko poskušajo ogenj obvladati le z razdalje oziroma s hlajenjem strukture ladje, saj zaradi prevelike nevarnosti ne morejo na ladjo. Klasično gašenje z vodo ne pride v poštev, ker bi lahko velika količina dodatne vode porušila ravnovesje ladje. Na krovu so tudi električni avtomobili, katerih litij-ionske baterije dodajajo energijo ognju. Za zdaj ni znano, kaj je požar povzročilo.

Po besedah Cabeçasa je ogenj še vedno pet metrov nad gladino morja in za zdaj tudi še dovolj varno stran od ladijskih rezervoarjev z gorivom. Ladjo nameravajo sicer odvleči proti Evropi ali Bahamom, kjer bi lahko preprosteje obvladali ogenj.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters