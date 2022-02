Zgorelo je 1.100 porschejev, skupna izguba bo vrtoglava

Že od srede je pri Azorskih otokih gorelo na tovorni ladji Felicity Ace, ki je z okrog štiri tisoč avtomobili plula iz Nemčije proti ZDA. Požar so uspeli zdaj vendarle omejiti in razmere na ladji se umirjajo, tako da bodo prvič dovolile vkrcanje reševalcev. Ti nameravajo ladjo odvleči do celine. Potrdili so, da ni prišlo do izlitja nevarnih snovi in da je tudi ladja dovolj stabilna. Vseh 22 članov posadke so že ob izbruhu požara umaknili na varno.

Prve ocene števila vozil po znamkah in izgub

Na ladji so bili avtomobili Volkswagnovega koncerna, ki so bili namenjeni za ameriške kupce. Pri Porscheju so potrdili, da je bilo njihovih okrog 1.100 avtomobilov. Sodeč po interni elektronski pošti je bilo na ladji 3.965 avtomobilov, med temi 189 bentleyjev, je poročal Bloomberg. Audi, Volkswagen in Lamborghini števila svojih vozil niso komentirali.

Po ocenih analitikov je bil celoten tovor vreden okrog 376 milijonov dolarjev. Vsaj tri četrtine ga je popolno uničenega, kar bi znašalo okrog 282 milijonov dolarjev, je poročal Autonews Europe. Vsaj okrog 150 milijonov dolarjev bi lahko znašala samo izguba znamke Volkswagen, kar pa vključuje le neposredne stroške izgubljenih avtomobilov.