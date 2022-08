Iz Sene rešili belega kita

Na barki za kita skrbi skupina veterinarjev. Njegovo zdravstveno stanje je zadovoljivo, je v torek za AFP povedala Isabelle Brasseur iz parka morskih živali Marineland v južni Franciji. Ob tem je opozorila, da operacija vrnitve kita v morje ni brez tveganj, saj je kit že oslabljen in pod stresom.

A beluga whale that strayed into France's Seine river from the cold waters of the Arctic is refusing to eat and looks emaciated https://t.co/xZAqDtMcZz pic.twitter.com/WFN3PVB9q5 — Reuters (@Reuters) August 9, 2022

Žival bodo opazovali in zdravili ter kasneje izpustili

Belugo, zaščiteno vrsto, ki jo običajno najdemo v hladnih arktičnih vodah, bodo namestili v hladilni tovornjak in jo prepeljali na obalo, če bodo testi pokazali, da je dovolj zdrava, je povedala generalna sekretarka departmaja Eure Isabelle Dorliat-Pouzet. Za žival so reševalci namreč pripravili bazen z morsko vodo v pristanišču Ouistreham v Rokavskem prelivu, kjer jo bodo tri dni opazovali in zdravili, preden jo bodo izpustili na odprto morje.

"Čakamo na rezultate krvnih preiskav in ultrazvoka, in glede na to bo sprejeta odločitev, ali naj se odpravi na pot v morje ali ne," je sekretarka povedala na novinarski konferenci le uro po tem, ko so kita potegnili iz Sene. Dodala je, da gre za samca, ki je zelo podhranjen in ranjen, navaja AFP.

A beluga whale, whose life was at risk after it strayed into the River Seine, was lifted out of the river on Wednesday as authorities continued to work on its rescue. https://t.co/ZkXQZMWeTQ — Reuters Science News (@ReutersScience) August 10, 2022

V Seni so kita opazili prejšnji torek

Belega kita so v Seni prvič opazili v torek prejšnji teden. Obtičal je pri zapornici Saint-Pierre-la-Garenne, približno 70 kilometrov severozahodno od Pariza. Njegovo zdravstveno stanje se je nato poslabšalo, saj ni želel jesti.

"Danes je velik dan za tega kita belugo in za vse, ki so sodelovali pri njegovem reševanju," je francoska naravovarstvena skupina Sea Shepherd zapisala na svoji spletni strani.

Zanimanje za usodo beluge se je razširilo daleč prek meja Francije, kar je povzročilo velik pritok finančnih donacij in druge pomoči, predvsem naravovarstvenih skupin in posameznikov, poroča AFP.

The beluga will next be placed in a refrigerated truck and transported to the coasthttps://t.co/83EGuoT6mg pic.twitter.com/xaQEPFRgaG — AFP News Agency (@AFP) August 10, 2022

Beluge se jeseni selijo iz Arktike, redko gredo tako daleč na jug

Beli kiti oziroma beluge se jeseni selijo iz Arktike, da bi se nahranili, vendar pa se le redko odpravijo tako daleč na jug. Po navedbah oblasti v departmaju Eure beluge včasih odplavajo tudi južneje kot običajno in lahko začasno preživijo tudi v sladki vodi. Po podatkih francoskega observatorija Pelagis, ki je specializiran za morske sesalce, je najbližja populacija belug pri otočju Svalbard, severno od Norveške.

Prvič je beli kit v Francijo zašel leta 1948, ko ga je iz ustja reke Loare potegnila ribiška mreža. Konec maja letos pa so v Seni med mestoma Le Havre in Rouen našli mrtvega kita ubijalca, bolj znanega kot orko, ki tehnično sicer spada v družino delfinov. Žival je obtičala v reki in se kljub poskusom pristojnih organov, da bi jo usmerili proti oceanu, tja ni zmogla vrniti.