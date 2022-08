V francosko reko Seno zataval beli kit

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po besedah uradnikov v departmaju Eure posamezne beluge včasih odplavajo tudi južneje kot običajno in lahko začasno preživijo tudi v sladki vodi.(Fotografija je simbolična.) Foto: Reuters

Beluga oziroma beli kit, ki običajno živi v arktičnih vodah, je zaplaval v francosko reko Seno in dosegel zapornico približno 70 kilometrov od Pariza, so danes sporočili tamkajšnji uradniki. To je že drugi tovrsten primer, potem ko je pred približno dvema mesecema v Seno zataval kit ubijalec, orka.