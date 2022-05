Začudeni Francozi. Njeno življenje pa je ogroženo. #video

Videoposnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, prikazujejo značilno hrbtno plavut in črno-belo barvo orke. Prav tako je videti, da gre za samca, dolgega od štiri do pet metrov.

Naravovarstveniki so že opozorili, da je življenje orke ogroženo. "Resnično smo zelo zaskrbljeni. Dlje ko bo ostala v sladki vodi, slabše bo njeno zdravstveno stanje," je dejal podpredsednik regionalne skupine za zaščito kitov (GECC) Gerard Mauger.

A young Orca whale that is apparently lost has been spotted heading up the Seine in northern France. https://t.co/r20K7ekART

Orke, ki sicer spadajo v družino delfinov, običajno najdemo v oceanih. Redko zaidejo v Rokavski preliv, skoraj nikoli pa ne v reke. "Bivanje živali v reki bi ji lahko pomagalo varčevati z energijo, a ji hkrati otežuje iskanje plena," je opozoril Mauger.

For two months, an orca has been observed in the mouth of the Seine https://t.co/AfqXQxpyFk