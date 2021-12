Prvič po desetletjih spet opazili rožnato "hodečo" ribo

Eno izmed najbolj ogroženih in redkih živali na svetu so na obali Tasmanije opazili prvič po 22 letih.

Rožnata "hodeča" riba (v angleščini pink "walking" handfish) je ena izmed najredkejših živali na svetu, zato je vse od odkritja na seznamu ogroženih vrst, poroča BBC. Nazadnje so predstavnico vrste videli leta 1999, svoje ime pa je dobila zaradi plavuti, ki spominjajo na roke in s pomočjo katerih se riba premika tudi po (seveda s plavutmi tudi plava) dnu morja oziroma po različnih površinah. To gibanje je znanstvenike, ki so jo odkrili, zelo spominjalo na hojo.

"Pogledala sem malo bližje in videla roke," je za avstralske medije dejala Ashlee Bastiaansen z Instituta za antarktične in morske študije, ki je ribo odkrila med pregledovanjem posnetkov morskega življenja. Na inštitutu namreč preučuje življenje v zaščitenem naravnem parku na obalah Tasmanije, za preučevanje živali in drugih živih bitij pa uporabljajo podvodne kamere. "Treba se je zavedati, da smo rožnato "hodečo" ribo do zdaj v naravi videli le štirikrat in posledično ne vemo veliko o njej," je odkritje komentirala Bastiaansenova. Po njenih besedah so tokrat ribo našli veliko globlje kot v preteklosti. "To lahko pomeni, da njena vrsta v resnici živi drugje, kot smo do zdaj predvidevali, in da zato tako redko naletimo na njene predstavnice," je še dejala Bastiaansenova.