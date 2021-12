Pokanje in bliskanje pirotehničnih sredstev marsikomu ne prinaša nobenega veselja. Policija zato v teh dneh poziva, naj prizanesemo sosedom, starejšim in bolnim ter za uporabo pirotehnike izberemo kraj, kjer ne bomo motili drugih. Poki petard vsako leto prestrašijo tudi veliko psov in mačk, ki v strahu pobegnejo. Nekatere živali se nikoli več ne vrnejo. V letošnji, že deveti kampanji Petarde? Ne, hvala! so tokrat v središču mestni plakati po vsej Sloveniji, ki opozarjajo na škodljive posledice uporabe pirotehnike pri živalih.