Policija zasegla orožje, televizor in prepovedane petarde

Policisti Policijske postaje Šentjernej so na podlagi sumov o posesti nezakonitega orožja pridobili odredbe sodišča in opravili več hišnih preiskav na naslovih bivanja osumljencev v Dobruški vasi. Med preiskavami so našli pištolo, lovsko puško, več nabojev in dve plinski pištoli.

Orožje, za katerega osebe nimajo ustreznih dovoljenj, so zasegli in ga poslali v nadaljnjo preiskavo. Na podlagi ugotovitev bodo zoper kršitelje uvedli postopek o prekršku zaradi kršitve določil zakona o orožju. Pri enem od osumljencev so našli in zasegli tudi televizijski sprejemnik, ki ga je odtujil iz prodajalne v Šentjerneju, in ga vrnili oškodovancu, osumljenca pa bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja tatvine, so zapisali na Policijski upravi Novo mesto.

Na Obrežju zasegli prepovedane petarde

Na mejni prehod Obrežje se je pripeljal voznik osebnega avtomobila fiat scudo slovenskih registrskih oznak, ki je želel vstopiti v Slovenijo. Policisti so opravili temeljito mejno kontrolo in v prtljažniku avtomobila našli več zavojčkov s 1.520 prepovedanimi petardami. Prepovedane pirotehnične izdelke so zasegli in zoper 30-letnega kršitelja uvedli postopek o prekršku, so še zapisali pri policiji.

Foto: Policijska uprava Novo mesto