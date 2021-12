Starš kupoval pirotehniko in jo izročal mladoletniku

Policisti Policijske postaje Maribor so trem mladoletnikom skupno zasegli 550 pirotehničnih izdelkov druge in tretje kategorije.

Policisti policijske postaje Maribor so bili obveščeni, da je eden od staršev kupoval prepovedane pirotehnične izdelke, za uporabo in nadaljnjo prodajo pa jih je izročal mladoletnemu sinu.

Policisti Policijske postaje Maribor II so bili predvčerajšnjim seznanjeni s problematiko pokanja "petard" oziroma z uporabo pirotehničnih izdelkov na območju Dravskega Dvora, Miklavža in Dobrovc. Takoj so pristopili k zbiranju obvestil in ugotovili, da so pirotehnične izdelke posedovali in uporabljali trije mladoletniki z območja Dravskega Dvora.

Prepovedano pirotehniko je eden od staršev naročil prek spleta

Skupno so jim zasegli 550 pirotehničnih izdelkov druge in tretje kategorije, katerih glavni učinek je pok. Posedovanje, prodaja in uporaba teh izdelkov so v Sloveniji prepovedani. Z nadaljnjim zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je opisane pirotehnične izdelke prek svetovnega spleta kupil eden od staršev mladoletnika, ki jih je uporabljal in tudi preprodajal svojim vrstnikom.

Zoper mladoletne kršitelje bodo policisti zaradi posedovanja in uporabe pirotehničnih izdelkov, na Okrajno sodišče v Mariboru podali obdolžilni predlog, zoper starša, ki je nabavljal oziroma kupoval te izdelke, pa bodo pri prekrškovnem organu Policijske postaje Maribor II uvedli hitri postopek, v katerem mu bodo izdali odločbo o prekršku.