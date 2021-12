V nehumanih razmerah v avtu prevažal 13 prebežnikov

Celjski policisti so prijeli voznika, ki je avgusta letos v Slovenijo nelegalno pripeljal 13 Pakistancev in jih v nečloveških razmerah zapustil v pokvarjenem osebnem vozilu na avtocesti. Za storjeno kaznivo dejanje 34-letnemu vozniku grozi od tri do petnajst let zapora in denarna kazen.

"30. avgusta letos smo bili obveščeni, da je na odstavnem pasu avtoceste med Šentrupertom in Vranskim zaradi okvare obstalo osebno vozilo audi Q7. Policista Postaje prometne policije Celje sta ob prihodu na kraj ugotovila, da je v vozilu skritih 13 državljanov Pakistana, ki so bili dobesedno nagneteni v zadnjem delu osebnega vozila. Voznik, ki jih je nelegalno pripeljal v Slovenijo, je s kraja pobegnil, ko je vozilo zaradi okvare obstalo," so sporočili s PU Celje.

Enega od obnemoglih so oskrbeli v bolnišnici

Voznik naj bi državljane Pakistana naložil na območju Hrvaške in jih nelegalno pripeljal v Slovenijo. Namenjeni so bili v Italijo. Zaradi vožnje v nečloveških razmerah so bili obnemogli, enemu so na kraju pomagali reševalci, zaradi slabega zdravstvenega stanja pa so ga odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer so ga oskrbeli. Državljane Pakistana so po izvedenih postopkih odpeljali v Azilni dom v Ljubljano.

Policija odvzela prostost 34-letniku

O pobeglem vozniku so policisti zbirali obvestila. "V sredo, 15. decembra 2021, smo mu odvzeli prostost in ga pridržali. Gre za 34-letnega državljana Bosne in Hercegovine. Ker je nezakonito, proti plačilu in v človeka nevrednih razmerah po ozemlju Slovenije prevažal 13 državljanov Pakistana, ki niso imeli dovoljenja za vstop ali bivanje v Republiki Sloveniji, ga bomo danes s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države preiskovalnemu sodniku," so še sporočili s policije.

Za storjeno kaznivo dejanje 34-letniku grozi od tri do petnajst let zapora in denarna kazen.