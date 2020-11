Policija o početju mladoletnikov: To je zelo nevarno

Ljubljanski policisti so pred dnevi skupini mladoletnikov zasegli pirotehnične izdelke, ki pa niso bili tehnično brezhibni. Mladoletniki so prav tako po tleh pobirali petarde, ki so "zatajile", misleč, da do vžiga ni prišlo.

Bežigrajski policisti so v torek dvema 14-letnikoma, 13-letniku in 11-letniku zasegli več kosov petard. Opazili so jih, ko so uporabljali pirotehnične izdelke z močnim pokom, čeprav so se tam sprehajali drugi mimoidoči (kolesarji, naključni sprehajalci in sprehajalci psov), so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Iz posameznih petard se je vsipal smodnik

Kot so navedli policisti, so jim zasegli 106 kosov prepovedane pirotehnike, med katerimi je bilo tudi 24 kosov, ki pa niso bili tehnično brezhibni, saj se je iz njih zaradi iztrošenosti vsipal smodnik, ki bi se ob uporabi lahko prenesel na roke otrok ter bi lahko povzročil hujše opekline.

Pobirali so petarde, ki naj bi "zatajile"

Prav tako so mladoletniki pobirali petarde, ki so "zatajile", misleč, da do vžiga ni prišlo. Na policiji poudarjajo, da je to skrajno nevarno ravnanje, ki lahko povzroči veliko škodo na njihovem zdravju.

Foto: PU Ljubljana

Zoper dva 14-letnika bodo policisti zaradi kršitve Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče, so še sporočili policisti.

Policija opozarja: Starši, bodite pozorni

Foto: PU Ljubljana Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči itd.), moti živali in onesnažuje okolje, pravijo na policiji.

"Otroci in mladoletniki radi eksperimentirajo, preizkušajo svoje sposobnosti in pogum. S spreminjanjem pirotehničnega izdelka in nepazljivo uporabo se bistveno poveča možnost poškodb. Z lastno "iznajdljivostjo" lahko dosežejo, da nedolžen izdelek postane nevaren. Ne dovolite jim takšne "inovativnosti", saj so posledice lahko usodne! Ali so oslepitve, opečeni prsti, prestrašeni sosedi in materialna škoda vredni poka petarde? Starši, bodite pozorni," opozarjajo na policiji.