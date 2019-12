Pirotehnika: da ali ne? #ozadja #video

Kot pojasnjuje Aleš Ham, lastnik podjetja Hamex, ki prodaja pirotehniko, smo se Slovenci pri uporabi pirotehničnih izdelkov v zadnjih letih umirili. "Do naše osamosvojitve je bila pirotehnika prepovedana. Od leta 1991 in približno do leta 2008 smo prodajali pravzaprav vse pirotehnične izdelke, vključno s petardami," pravi in dodaja, da je uporaba petard od leta 2008 prepovedana.

Panika zaradi pirotehničnih izdelkov

Kot pravi, se je trend prodaje v zadnjih letih zmanjšal. "Temu so botrovali tudi pozivi agencije za okolje, čeprav so bile njihove trditve iz trte zvite. Čudim se, zakaj bi bilo treba preprečiti veselje, ki ga ljudje doživljajo ob ognjemetih. Pa ne samo v času novega leta, temveč tudi ob drugih priložnostih, kot so rojstnodnevna praznovanja ali poroke," je v rubriki Zakulisje v oddaji Planet 18 dejal Ham.

Kot še poudarja, je v zvezi z uporabo pirotehničnih sredstev nastala panika. "Kar naenkrat so postali ognjemeti škodljivi," še dodaja.

Na Agenciji RS za okolje (Arso) že več let opozarjajo na to, da je uporaba tovrstnih sredstev škodljiva za okolje. "Res je. Tudi pirotehnika je onesnaževalec okolja, ampak ne v veliki meri. Gre za res zanemarljive količine," med drugim še razlaga Ham.

Tokratna gosta v rubriki Ozadja sta bila lastnik podjetja Hamex in predstavnik Generalne policijske uprave. Foto: Siol.net

Kot je dejal Daniel Jug z generalne policijske Uprave, vsako leto opažajo manjši zaseg prepovedanih pirotehničnih izdelkov. Kot pa še poudarja, so v tem tednu zasegli že okoli osem tisoč prepovedanih pirotehničnih izdelkov v primerjavi z lanskim letom, ko jih je policija zasegla okoli šest tisoč.

Jug poudarja, da policija v sodelovanju z drugimi deležniki veliko vlaga v ozaveščanje o nevarni uporabi tovrstnih izdelkov. "Predvsem se osredotočamo na mlade ljudi in jih pozivamo, naj se zaradi nevarnosti uporabi pirotehnike raje odpovejo," je pojasnil Jug.

Na preventivo in varno uporabo opozarjajo tudi trgovci, je mnenja Ham. "Vseh osem nesreč, ki so se zgodile lani, je bilo posledica izdelkov, ki so v Sloveniji že 12 let prepovedani. Pirotehnika, ki jo mi legalno prodajamo v Sloveniji, ne povzroča poškodb," še med drugim razlaga Ham.