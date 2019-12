Policisti s Policijske uprave Novo mesto so v zadnjih dneh zasegli več kot 3.600 prepovedanih petard. Poostreno preverjanje bodo nadaljevali do konca leta in zoper kršitelje dosledno ukrepali. Globa znaša do 1.200 evrov.

"Žal nam je, da posamezniki še vedno ne razumejo, da je pokanje za veliko ljudi moteče, povzroča strah, občutek nevarnosti in onesnažuje okolje. Ogrožene so tudi živali, saj imajo bolj izostren sluh, pokanje jih vznemiri in prestraši, zato pogosto pobegnejo in se izgubijo. Nepremišljena in neprevidna uporaba pirotehničnih izdelkov pa lahko povzroči hude telesne poškodbe s trajnimi posledicami," poudarjajo na Policijski upravi Novo mesto.

Policisti napovedujejo, da bodo poostreno preverjanje nadaljevali tudi decembra in zoper kršitelje dosledno ukrepali.

Na meji zasegli 840 kosov pirotehničnih izdelkov

Na mejni prehod Krasinec je v torek pripeljal voznik osebnega avtomobila z območja Semiča, ki je želel vstopiti v Slovenijo. Policist je opravil kontrolo in v avtomobilu odkril 850 kosov prepovedanih petard. Prepovedane predmete je policist zasegel, v postopku o prekršku pa bo zoper kršitelja izdana odločba o prekršku.

V Rosalnicah 37-letni ženski zasegli 1.400 petard

V noči na torek so metliški policisti med kontrolo prometa v bližini Metlike ustavili voznika osebnega avtomobila renault clio in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je opravljanje preizkusa odklonil. Med postopkom so mu zasegli 540 prepovedanih petard, ki jih je prevažal v vozilu. Zaradi kršitev so mu zasegli neregistriran avtomobil, zaradi odklona preizkusa alkoholiziranosti pa na sodišče naslovili obdolžilni predlog in uvedli prekrškovni postopek.

Isti dan v večernih urah sta metliška policista med varovanjem državne meje v Rosalnicah kontrolirala 37-letno žensko in ji zasegla 1.400 prepovedanih petard. Zoper kršiteljico bodo uvedli prekrškovni postopek.

V hišni preiskavi poleg petard zasegli tudi naboje

Novomeški policisti so pridobili odredbo sodišča in v naselju v okolici Novega mesta opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 27-letnega osumljenca. Med hišno preiskavo so našli in zasegli 402 prepovedane petarde – piratke in 30 nabojev. Zoper moškega so uvedli postopek o prekršku.

Globa znaša do 1.200 evrov

Z novomeške policijske uprave še opozarjajo, da se z globo od 400 do 1.200 evrov za prekršek kaznuje posameznik, ki prodaja, kupuje, poseduje ali uporablja ognjemetne izdelke, ki so namenjeni le pravnim osebam ali podjetnikom, ki imajo ustrezno dovoljenje, ali ognjemetne izdelke, katerih glavni učinek je pok. Policisti take predmete zasežejo, tudi če niso storilčeva last.