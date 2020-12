Vse več trgovcev umika pirotehniko, nekateri še vztrajajo

Od 19. decembra pa do konca leta je v Sloveniji dovoljena prodaja ognjemetnih izdelkov v kategoriji F1, katerih glavni učinek je pok. Te izdelke se nato lahko uporablja od 26. decembra pa do 1. januarja.

Pred letošnjimi božično-novoletnimi prazniki se je več trgovcev odločilo, da pirotehničnih izdelkov na svojih policah ne bodo ponujali. Tako so se odločili v največjem trgovcu Mercatorju, diskontu Lidl, kjer so se tako odločili že lani, Eurospinu, kjer pirotehnike sploh nikoli niso prodajali, in Bauhausu.

Mercator letos, Lidl že lani

V Mercatorju, Lidlu, Eurospinu in Bauhausu letos ne bo mogoče kupiti pirotehničnih izdelkov. Foto: STA V Mercatorju so svojo odločitev pojasnili z besedami, da si vse manj ljudi med prazniki želi glasnega pokanja. "Številne to zelo moti in vznemirja ter plaši živali," pravijo v največjem trgovcu pri nas.

V Lidlu so se za rdečo luč pirotehniki odločili že lani, vodila pa jih je tudi akcija Koraki za tačke, s katero spodbujajo razmislek o odgovornem lastništvu domačih ljubljenčkov.

"Odločitev, da pirotehnike ne bomo več prodajali, je bila za nas logična nadgradnja omenjenega projekta in dodaten korak pri uresničevanju naše trajnostne zaveze Ustvarimo boljši svet, v okviru katere združujemo vse svoje družbenoodgovorne aktivnosti," odgovarjajo v Lidlu. Pobude so dobili tudi od kupcev in zaposlenih.

Eurospin nikoli ni prodajal pirotehnike

V italijanskem diskontnem prodajalcu Eurospinu pirotehnike do zdaj še nikoli niso prodajali.

V zadnjih letih je bilo več akcij na temo preprečevanja uporabe pirotehničnih izdelkov in ozaveščanja o njeni nevarnosti. Foto: STA "Menimo, da pirotehnični izdelki znatno onesnažujejo naše okolje in mu škodujejo ter so nevarni ne samo za ljudi, ampak tudi za živali. S svojim odgovornim ravnanjem smo zagotovo dober zgled, saj nam sledijo tudi nekateri drugi trgovci, ki umikajo pirotehniko iz prodaje, zato menimo, da sta naša odločitev in pot, ki smo ju izbrali, pravi," menijo pri Eurospinu.

Za umik so se odločili tudi v Bauhausu, kjer so nam v kratkem odgovoru dejali, da bodo odločitev danes (članek je bil pripravljen 9. decembra) objavili tudi na svojih družabnih kanalih.

Spar in Hofer opazujeta, vendar ne umikata

Na drugi strani bodo nekateri večji trgovci v svojih trgovinah še vedno ponujali pirotehniko. V Sparu pravijo, da sicer podpirajo pobudo o ozaveščanju ljudi o odgovorni uporabi pirotehničnih sredstev, vendar si na drugi strani prizadevajo za to, "da imajo kupci na voljo raznovrstno ponudbo."

Tudi v največjem diskontu pri nas, Hoferju, se zavedajo problematike uporabe pirotehničnih sredstev in zato razmišljajo o nadaljnjih ukrepih, vendar za zdaj teh izdelkov ne nameravajo umikati.

"Pri oblikovanju ponudbe vseskozi upoštevamo želje in potrebe svojih kupcev. Opažamo, da je povpraševanje po pirotehničnih izdelkih še vedno opazno, zato v svojo ponudbo v časovno kratkem obdobju posebnih ponudb uvrščamo omejen nabor pirotehničnih izdelkov, večinoma s svetlobnim učinkom," dodajajo pri Hoferju.

Tudi vse več mest po svetu se odreka tradicionalnim novoletnim ognjemetom ali jih omejuje in raje spodbuja različice silvestrovanja, ki so bolj prijazne do okolja. Foto: STA

Lani razprava tudi v DZ

Omejitve pirotehnike so bile v političnem prostoru aktualne ob koncu lanskega leta, ko je takrat opozicijska SDS predlagala spremembe zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, vendar predlog ni dobil zadostne podpore. Njihova ideja je bila, da pirotehničnih izdelkov ne bi smeli prodajati mlajšim od 18 let, ob tem pa jih ne bi smele prodajati trgovine z živili.

Slovenija ima po opozorilu vlade eno od strožjih zakonodaj na področju pirotehnike v EU, je takrat z odbora DZ za notranjo politiko poročal STA. Za ljudi so po njenem pojasnilu najbolj moteče tiste vrste pirotehnike, ki so v Sloveniji že zdaj prepovedane, na primer petarde, a jih uporabniki kupujejo v tujini. Popolna prepoved pa po njenem pojasnilu niti ni mogoča, ker smo del EU, so še zapisali.

V zadnjih letih manj poškodb

Foto: STA V zadnjih letih se je število poškodb pri nepravilni uporabi pirotehnike sicer zmanjšalo, še vedno pa je vsako leto nekaj zelo hudih poškodb, najpogostejši razlogi zanje pa so eksperimentiranje s pirotehniko, neodgovornost in neupoštevanje navodil proizvajalca.

"Poškodovanega dela telesa po poškodbi ni mogoče vrniti v enako stanje. Pri uporabi pirotehnike sta potrebni podobna zbranost in odsotnost psihoaktivnih snovi kot pri vožnji, saj so lahko posledice v nasprotnem enako tragične," je lani dejal Simon Herman s Kliničnega oddelka za travmatologijo na Kirurški kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

Kateri izdelki so dovoljeni in kateri prepovedani?

Nekateri pirotehnični izdelki so na trgovskih policah sicer celo leto, prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok (to so pokajoče žabice, pok vrvica, pokajoče kroglice), je fizičnim osebam dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena od 26. decembra do vključno 1. januarja.

Prodaja, posest in uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije F2 in F3, katerih glavni učinek je pok, je prepovedana. To so petarde različnih oblik in moči. Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije F1 (kot so tortne fontane, čudežne svečke, pasje bombice, pokajoče kroglice, iskrice) ni dovoljena mlajšim od 14 let, prodaja pirotehničnih izdelkov 2. kategorije (kot so rakete, rimske svečke) pa ni dovoljena mlajšim od 16 let.

Pirotehnične izdelke kategorij F1 in F2 lahko uporabljajo mlajši od 14 oziroma 16 let le, če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

Uporaba fontan in baterij je dovoljena le osebam, starejšim od 18 let.

Prepovedano je:

- predelovati pirotehnične izdelke zaradi večjega učinka (prepovedana je tudi posest takih izdelkov),

- uporabljati pirotehnične izdelke v drugih predmetih,

- izdelovati pirotehnične izdelke ali zmesi in imeti v posesti take izdelke,

- preprodajati pirotehnične izdelke.

NIJZ: Ognjemeti še posebej nevarni za otroke, mladostnike, nosečnice in starejše

Ognjemeti, pa tudi petarde in iskrice, pripomorejo k splošni onesnaženosti zraka. Pirotehnični izdelki barvitost dosegajo s številnimi kemikalijami, ki jih lahko opazovalci vdihnejo. Posebej nevarni so za otroke, mladostnike, nosečnice in starejše ljudi ter bolnike z boleznimi dihal, srca in ožilja ter sladkorne bolnike, so opozorili na NIJZ.