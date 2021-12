V živalskem vrtu opravili poseben poseg #video

Maksi na to oko ni mogel videti, stanje pa bi lahko vodilo tudi do povišanega očesnega pritiska ter trajne okvare očesnega živca in mrežnice. Ker gre za zahteven specialističen poseg, ki zahteva posebno opremo in specifično kirurško znanje, so se povezali z največjim specialistom za veterinarsko oftalmologijo v Evropi Tadejem Zemljičem.

Leva odpeljali na operacijo v ambulanto

Maksija so oskrbniki natrenirali, da je sam vstopal v transportni boks, kar je pomembno zmanjšalo stres in dolžino anestezije. Prepeljali smo ga v Očesno ambulanto za živali Tadej Zemljič, ga sedirali in prenesli na operacijsko mizo. Po intubaciji, namestitvi infuzij in instrumentov za spremljanje življenjskih funkcij je bilo treba 170-kilogramskega leva namestiti v primeren položaj za precizen poseg pod mikroskopom, ki je trajal približno uro in pol, so zapisali v Živalskem vrtu Ljubljana.

Zemljič je skozi rez na robu roženice odstranil izpahnjeno motno lečo in rano zašil s tankim šivalnim materialom, ki se po določenem času raztopi, zato ga ni treba odstraniti.

Lev je okreval in na oko ponovno vidi

Maksi je po posegu odlično okreval. Zaradi odsotnosti očesne leče je na operirano oko izrazito daljnoviden, a nanj ponovno vidi, predvsem pa je poseg preprečil napredovanje in razvoj novih, kompleksnejših težav.