Po poginu orke v Seno priplaval nov kit #video

Desetmetrskega kita so opazili na območju okoli Normandijskega mostu blizu Le Havra.

Delphine Eloi je ob tem dodala, da v Rokavskem prelivu večkrat opazijo kite grbavce, kar ni nenavaden prizor, toda to vrsto so v Seni videli prvič.

Kita so mornarji prvič opazili v četrtek, je potrdil prefekt Seine-Maritime v objavi na Twitterju in dodal, da so o tem nemudoma obvestili raziskovalce in vladne uradnike, da bi razpravljali o pristnosti posnetka.

Ekipa je potrdila, da gre verjetno za odraslega kita, ki pripada brazdasti podvrsti, da je dolg približno deset metrov in da je videti v dobrem fizičnem stanju.

The young whale, identified as male, swam upstream towards the city of Rouen after it was first spotted at the mouth of the river between the port at Le Havre and the town of Honfleur. So far, the weakened animal has not been able to swim back to the ocean on its own strength.... pic.twitter.com/6MYHLwlTBJ