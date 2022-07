Ali se vojna lahko razširi po Evropi? "Seveda!" #vŽivo

128. dan vojne v Ukrajini. Ameriški predsednik Joe Biden je na vrhu Nata v Madridu napovedal, da bodo ZDA Ukrajini namenile dodatno vojaško pomoč v vrednosti 800 milijonov ameriških dolarjev. Brigadni general ukrajinskih oboroženih sil Oleksij Hromov je povedal, da je več kot polovica raket iz sovjetskih rezerv, kar pomeni, da so te tudi manj natančne. Prav zato Rusija bombardira stanovanjske stavbe, je dodal. Zgodaj zjutraj so ruske sile raketirale večnadstropno stanovanjsko hišo in letovišče v Odesi, mrtvih je več ljudi.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



21.02 Norveški premier napovedal milijardo evrov pomoči Ukrajini

19.34 Ali se vojna lahko razširi po Evropi? "Seveda!"

12.20 Kremelj: Mi ne napadamo civilistov

11.05 Von der Leynova Ukrajino pozvala k pospešitvi protikorupcijskih reform

10.10 Zelenski: Ukrajina začela izvažati elektriko v EU

9.40 Britanski obveščevalci: Rusi so odšli zaradi izolacije in ranljivosti

7.35 Zelenski: To je strateška zmaga

7.00 Rakete zadele tudi letovišče v Odesi

6.00 V raketiranju stavbe in letovišča v Odesi umrlo najmanj 17 civilistov

21.02 Norveški premier napovedal milijardo evrov pomoči Ukrajini

Norveški premier Jonas Gahr Store je med današnjim obiskom Ukrajine napovedal pomoč Ukrajini v višini milijarde evrov. Sklad za pomoč bo po navedbah norveške vlade namenjen humanitarni pomoči, povojni obnovi, orožju in operativni podpori ukrajinskim oblastem.

Store je ob obisku poudaril, da Norveška podpira "ukrajinski boj za svobodo," pri čemer je dejal, da se Ukrajinci ne borijo samo za svojo državo, pač pa tudi za "demokratične vrednote".

Norveški premier je poleg Kijeva obiskal še vas Jahinde, ki je bila uničena v spopadih. Tamkajšnje prizore je opisal kot "pogled v pekel na Zemlji".

Po srečanju z Storejem, ki je po poročanju norveške tiskovne agencije NTB, v Ukrajino priletel neposredno iz vrha zveze Nato v Madridu, je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski komentiral današnji napad ruskega letalstva v bližini Odese, ki je ubil najmanj 21 ljudi.

Zelenski je zatrdil, da je Rusija namerno ciljala stanovanjski blok v mestu Sergijvka, Rusijo pa je obtožil izvajanja terorja nad prebivalci Ukrajine.

Po poročanju AFP se spopadi medtem nadaljujejo na več lokacijah v regijah Harkov, Doneck, Lugansk, Zaporožje, Mikolajiv in Herson. Ukrajinske sile naj bi odbile ruski napad na tovarno želatine v bližini Lisičanska v regiji Lugansk, vendar pa o tem niso navedle dodatnih podrobnosti.

19.34 Ali se vojna lahko razširi po Evropi? "Seveda!"

"Seveda je možno. Prav zato je tako pomembno, da pomagamo Ukrajini," je za CNN na vprašanje, ali se lahko vojna iz Ukrajine razširi po Evropi, dejal finski minister za zunanje zadeve Pekka Haavisto. Po njegovem mnenju Ukrajina lahko zmaga v vojni, če bo imela zadostno pomoč iz tujine. "Lahko zadržijo Ruse in v tem pogledu lahko zmagajo v vojni. Predvsem, ker Ukrajina deluje enotno proti okupatorju," je še dejal Haavisto.

Finski zunanji minister je za CNN tudi dejal, da je ruska invazija uničila evropsko varnostno arhitekturo. "Nastala je nova železna zavesa med Rusijo in drugimi državami," je dejal Haavisto in izpostavil, da ga skrbi predvsem "sproščen" govor iz Kremlja o uporabi kemičnega in jedrskega orožja.

12.20 Kremelj: Mi ne napadamo civilistov

V Kremlju trdijo, da ruske sile niso izstrelile raket na stanovanjsko stavbo v Odesi, kjer se je število žrtev povzpelo na 19. "Rad bi vas spomnil na predsednikove besede, da ruske oborožene sile ne napadajo civilnih ciljev," je po poročanju Reutersa dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

11.05 Von der Leynova Ukrajino pozvala k pospešitvi protikorupcijskih reform

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes v nagovoru ukrajinskega parlamenta povedala, da je članstvo Ukrajine v Evropski uniji "na dosegu roke", a bo pred tem treba pospešiti in nadgraditi številne protikorupcijske reforme, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V svojem nagovoru je von der Leynova pohvalila ukrajinski parlament in vlado predsednika Volodimirja Zelenskega za hitro in uspešno prizadevanje, da bi Ukrajina postala kandidatka za članstvo v EU. Ponovila je, da Bruselj in članice EU trdno podpirajo Ukrajino, tako v njenem boju z rusko invazijo kot v prizadevanjih za združitev z evropsko družino.

"Ustvarili ste impresiven protikorupcijski stroj, vendar pa te institucije zdaj potrebujejo prave ljudi na visokih položajih," je dejala von der Leynova in ob tem poudarila, da je treba nadgraditi reforme, ki so bile uvedene leta 2014, in se tako boriti proti korupciji in vplivu oligarhov na ukrajinsko gospodarstvo.

"Čim prej je treba imenovati novega vodjo specializiranega protikorupcijskega tožilstva in novega direktorja ukrajinskega nacionalnega protikorupcijskega urada," je opozorila predsednica Evropske komisije.

Pri tem je parlament pozvala, naj zakone sprejema v skladu z normami, ki jih spodbuja Svet Evrope, da bi izboljšali postopke izbire neodvisnih sodnikov ustavnega sodišča. Za zaščito svobode tiska v državi pa bi po njenih besedah moral biti ustanovljen še neodvisni medijski regulator.

Ukrajina je za članstvo v EU zaprosila februarja, članice Unije pa so njeno kandidaturo sprejele 23. junija. Pristopni proces bi lahko trajal več let. O tem pričajo kandidature nekaterih držav Zahodnega Balkana, pri katerih je prišlo do zastojev, ker članice EU vztrajajo pri strogih gospodarskih in pravnih merilih.

Prihodnji teden se bo von der Leynova pridružila mednarodnim in ukrajinskim voditeljem v Luganu v Švici na konferenci za zbiranje sredstev in pripravo načrtov za povojno obnovo Ukrajine.

10.10 Zelenski: Ukrajina začela izvažati elektriko v EU

Ukrajina je prek Romunije začela izvažati elektriko v EU, je v četrtek sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Do tega prihaja v času, ko Rusija zmanjšuje dobavo plina Uniji zaradi njene podpore Kijevu, ki se brani pred rusko agresijo, in mora povezava iskati alternativne možnosti za zagotovitev varne oskrbe z energijo.

Storjen je bil "pomemben korak v našem približevanju Evropski uniji", je dejal predsednik Ukrajine, katere kandidaturo za članstvo v EU je pretekli teden podprlo sedemindvajset članic Unije.

Ukrajina je po besedah Zelenskega začela pospešeno izvažati električno energijo na ozemlje EU prek Romunije. "To je šele prva faza. Pripravljamo se na povečanje ponudbe," je povedal ukrajinski predsednik.

Prepričan je, da je pomemben del ruskega plina, ki ga porabijo Evropejci, mogoče nadomestiti. Kot je dejal, ne gre samo za vprašanje prihodkov od izvoza za Ukrajino, ampak "za vprašanje varnosti vse Evrope", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Več evropskih držav, med njimi Italija in Nemčija, je močno odvisnih od ruskega plina, a so bile zaradi zmanjšanja dobav iz Rusije prisiljene poiskati alternativne možnosti. Ukrajinsko elektroenergetsko omrežje je bilo sredi marca priključeno na evropsko omrežje, kar je kljub vojni v državi pripomoglo k pretoku oskrbe z elektriko.

There are a lot of things happening in terms of creating the infrastructure for Ukraine to be able to integrate the EU. A few days ago it was the official recognition of driver's licenses, now energy markets. Good to see a steady stream of measures that laying the foundations 👇 https://t.co/HbnDYdkgq6 — Bruno Felix (@felix19350) June 30, 2022

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v četrtek na družbenem omrežju Twitter zapisala, da bo ukrajinski izvoz "zagotovil dodaten vir električne energije za EU. Ukrajini pa prepotrebne prihodke". "Torej imamo oboji koristi," je dodala.

9.40 Britanski obveščevalci: Rusi so odšli zaradi izolacije in ranljivosti

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/LarzZ93o7q



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/AK8aX1SBFi — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 1, 2022

Medtem ko ukrajinski predsednik Zelenski trdi, da so ruske sile Kačji otok zapustile "kot znak dobre volje," britanski obveščevalci v najnovejšem poročilu navajajo, da so se Rusi najverjetneje umaknili zaradi ukrajinskih napadov.

"Umaknili so se zaradi izolacije garnizije in vse večje ranljivosti za ukrajinske napade, ne pa kot znak dobre volje," so navedli v poročilu.

Dodali so še, da ruske kopenske sile trdijo, da so zavzele vas Privila severozahodno od mesta Lisičansk v Donbasu.

Intenzivni spopadi okoli lisičanske rafinerije se bodo verjetno nadaljevali, še piše v poročilu.

7.35 Zelenski: To je strateška zmaga

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v današnji izjavi dejal, da je "izgon" Rusov s Kačjega otoka strateška zmaga, ki bistveno omejuje dejavnosti okupatorjev.

Z ruskega obrambnega ministrstva so včeraj sporočili, da so se za umik odločili kot "znak dobre volje" in da ta poteza kaže, da se Rusija ne vmešava v prizadevanja Združenih narodov za organizacijo humanitarnega koridorja za izvoz pšenice iz Ukrajine.

Zelensky 🌏👉

Undoubtedly, the main word for today is “snake.” Apparently, Snake Island was mentioned the same way the day the Russian ships arrived there. Then the ship left. Forever and now the island is free again.

#UkraineRussiaWar #Russia #StopPutinNow #Ukraine #Ukraine pic.twitter.com/iBvZ8E8qIL — Eng yanyong (@EngYanyong) July 1, 2022

Ukrajina trdi, da so ruske sile z otoka pregnali s topniškimi in raketnimi napadi. Kljub zadovoljstvu je Zelenski dejal, da ta poteza še vedno ne zagotavlja varnosti in tega, da se sovražnik ne bo vrnil.

"Korak za korakom jih bomo izrinili z našega morja, naše zemlje in našega neba," je dejal Zelenski v nočnem videonagovoru.

7.00 Rakete zadele tudi letovišče v Odesi

V raketiranju letovišča v Odesi so umri trije ljudje, so sporočili z ukrajinskega ministrstva za izredne razmere in objavili videoposnetek letovišča. V letovišču sta bila zadeta dva objekta, ki sta delno služila namenu. Ena stavba je imela štiri nadstropja, druga tri.

1 липня близько 01:00 у Білгород-Дністровському районі внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло 3 особи (з них 1 дитина) та постраждала 1 особа. Роботи тривають. pic.twitter.com/nmDbAxAP1S — МВС України (@MVS_UA) July 1, 2022

6.00 V raketiranju stavbe v Odesi umrlo 18 civilistov

Ruska raketa je zgodaj zjutraj zadela devetnadstropno stanovanjsko hišo in letovišče v ukrajinskem črnomorskem pristanišču Odesa. Število žrtev je naraslo na 18 oseb, med njimi sta dva otroka. Najmanj 31 je ranjenih.

Raketa je zadela stavbo v mestu Bilhorod-Dnistrovski, pri čemer je umrlo 14 ljudi, 30 jih je bilo ranjenih, izbruhnil je požar v trgovini poleg stavbe, so najprej sporočili z ukrajinskega ministrstva za izredne razmere.

Tiskovni predstavnik regionalne uprave Sergej Bratčuk je za ukrajinsko državno televizijo povedal, da poteka reševalna akcija, saj je nekaj ljudi zasutih pod ruševinami stavbe. Še en izstrelek je zadel letovišče, je še dejal Bratčuk, in ubil najmanj tri ljudi, vključno z otrokom, enega je ranil.