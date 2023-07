V avtomobilu našli tri mlade mrtve marince

Sad news locally tonight. One of the 3 Marines found dead in a car at a gas station near Camp Lejeune NC from carbon monoxide poisoning was from here in Naples. He was only 23. So much life left to live that was lost 😢Sempre Fi 🙏🙏🙏🇺🇲🚀 https://t.co/HNdlNnNZ0r via @nypost — Judy A. Jones (@EastGlacierMT) July 27, 2023

Marince so identificirali kot 19-letnega Tannerja Kaltenberga, 23-letnega Meraxa Dockeryja in 23-letnega Ivana Garcio.

"Tragic Update: 3 US Marines tragically found dead in a car near Camp Lejeune. The cause? Carbon monoxide poisoning. Find out more about this heart-breaking incident that highlights the urgent need for safety measures. Read now: https://t.co/jOvPTkhcC7" — Patriot911 (@Patriot911News) July 26, 2023

Mati enega med njimi je prijavila izginotje sina, nato pa so marince našli mrtve v vozilu. Hampstead je približno 30 kilometrov severovzhodno od Wilmingtona.

BREAKING: Three Marines who were found dead in a car in North Carolina died of carbon monoxide poisoning, officials said. https://t.co/RHSvfi0kDj — CBS News (@CBSNews) July 26, 2023

"Naša naloga je predvsem zagotavljanje potrebnih virov in podpore tistim, ki jih je prizadela ta tragična izguba," so sporočili iz lokalne policije.