Policiste so danes okoli 8.30 obvestili, da je v morju pri carinskem pomolu v Izoli moško truplo. Ugotovili so, da se je utopil 19-letni ukrajinski državljan, so za Primorske novice pojasnili na Policijski upravi (PU) Koper.