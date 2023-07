Policija identificirala moškega, ki je negibno ležal v vodi

Poročali smo, da je v sredo v dopoldanskem času mimoidoči v morju pri plaži Avtokampa Jadranka v Izoli opazil moškega, ki je negibno ležal v vodi in bil neodziven. Ker moški pri sebi ni imel dokumentov, policisti njegove identitete najprej niso ugotovili, zdaj pa jim ga je uspelo identificirati. Gre za 56-letnika, doma iz Gorenjske, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Moškemu, ki ga je mimoidoči opazil v morju, so takoj pomagali in ga na kraju oživljali, nato pa ga z reševalnim vozilom odpeljali v izolsko splošno bolnišnico, kjer so ga oskrbeli, trenutno pa je v komi, so v četrtek sporočili s PU Koper.

Pri pregledu plaže in bližnje okolice ter z drugim zbiranjem obvestil niso našli predmetov ali dokumentov, zato njegove identitete najprej ni bilo mogoče ugotoviti.

V noči na petek so s koprske policijske uprave sporočili, da jim je moškega uspelo identificirati in da gre za 56-letnika iz Gorenjske. O tem so obvestili tudi svojce, so še sporočili s policije.