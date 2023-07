Policija prosi za pomoč: v Izoli v morju našli negibno in neodzivno osebo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policija pri pregledu plaže in bližnje okolice ni našla predmetov ali dokumentov, na podlagi katerih bi lahko moškega identificirali.

Policija pri pregledu plaže in bližnje okolice ni našla predmetov ali dokumentov, na podlagi katerih bi lahko moškega identificirali. Foto: Shutterstock

S koprske policijske uprave so sporočili, da je v sredo v dopoldanskem času mimoidoči v morju pri plaži Avtokampa Jadranka v Izoli opazil moškega, ki je negibno ležal v vodi in bil neodziven. Ker identitete moškega niso ugotovili, policija vse, ki bi o njem imeli kakršnokoli informacijo, prosi, da ji to čim prej sporočijo.

Moškemu, ki ga je mimoidoči opazil v morju, so takoj pomagali in ga na kraju oživljali, nato pa ga z reševalnim vozilom odpeljali v izolsko splošno bolnišnico, kjer so ga oskrbeli, trenutno pa je v komi.

Moški ima izrazito močne obrvi in ovalen obraz

Pri pregledu plaže in bližnje okolice ter z drugim zbiranjem obvestil niso našli predmetov ali dokumentov, na podlagi katerih bi ugotovili identiteto moškega.

Moški je srednje rasti, star od 55 do 65 let, nekoliko čokate postave, temnorjavo-sivih krajših las, z izrazito močnimi obrvmi in ovalnega obraza, na desni prsnici pa ima brazgotino od operativnega posega.

Policija vse, ki bi o opisanem moškem imeli kakršnokoli informacijo, prosi, da to čim prej sporočijo na izolsko policijsko postajo, anonimni telefon 080 1200 ali obvestijo najbližjo policijsko postajo.