Novi direktor uprave kriminalistične policije je Damjan Petrič

Petrič, rojen leta 1969, se je po takratni kadetski šoli za miličnike leta 1988 zaposlil na Policijski postaji (PP) Ljubljana Šiška, kjer je opravljal naloge policista in policista kriminalista vse do leta 1997, ko se je vpisal na redni študij varstvoslovja Visoke policijsko-varnostne šole. Leta 2000 je postal pomočnik komandirja na Policijski postaji Kamnik in leta 2002 še na Policijski postaji Domžale, so sporočili z GPU.

Leta 2014 je bil imenovan za vodjo sektorja kriminalistične policije

Leta 2005 se je Petrič zaposlil na delovnem mestu policijskega inšpektorja v službi direktorja in nato kriminalističnega inšpektorja v sektorju kriminalistične policije na PU Ljubljana, kjer je leto kasneje postal vodja skupine za premoženjsko kriminaliteto. Leta 2008 je napredoval v višjega kriminalističnega inšpektorja na oddelku za splošno kriminaliteto na PU Ljubljana. Od leta 2009 je opravljal naloge pomočnika vodje sektorja kriminalistične policije, leta 2014 pa je bil imenovan za vodjo sektorja kriminalistične policije na PU Ljubljana. Leta 2012 je na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici pridobil naziv magister prava.

Med osamosvojitveno vojno je bil vodja skupine v posebni policijski enoti PU Ljubljana in ima status vojnega veterana. Je tudi prejemnik številnih priznanj policije, med njimi bronastega znaka, srebrnega ščita, medalje za požrtvovalnost, zlatega ščita in velikega bronastega ščita z bronasto zvezdo.