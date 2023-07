Policija delila sliko osumljenca, ki je oropal banko v okolici Maribora. Ga prepoznate?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Moški je imel siv klobuk, masko na obrazu, delovne hlače in belo-rdečo karirasto srajco ter bil obut v temne športne copate z belim robom. Foto: policija

Pretekli torek je storilec, ki je imel pištolo in je iz objekta ukradel večjo količino denarja, ropal na območju Policijske postaje Maribor II. Policija je sedaj objavila fotografijo fotorobota osumljenca.

Pretekli torek so policijo obvestili o kaznivem dejanju ropa v bančni poslovalnici na Pobrežju v Mariboru.

Neznani moški, oblečen v siv klobuk, delovne hlače, belo-rdečo karirasto srajco in z masko na obrazu, obut v temne športne copate z belim robom, je okrog 15.43 vstopil v bančno poslovalnico in iz blagajne odtujil večjo količino gotovine, pri tem je uslužbencu banke zagrozil z orožjem, je zapisala policija.

Neznani storilec je nato pobegnil v smeri proti Greenwichu. Policisti in kriminalisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja in intenzivno nadaljujejo z zbiranjem obvestil, prav tako pa prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o kaznivem dejanju oziroma imeli druge koristne informacije, da pokličejo telefonsko številko 113.