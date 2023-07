Rop s pištolo v okolici Maribora, storilca še iščejo

Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Maribor so v torek popoldne obvestili o ropu na območju Policijske postaje Maribor II. Storilec je imel pištolo in je iz objekta ukradel večjo količino denarja.

V torek so ob 15.43 mariborske policiste obvestili o kaznivem dejanju ropa.

"Storilec je prišel v objekt, od koder je odtujil in si protipravno prilastil večjo količino denarja. Pri sebi je imel tudi pištolo," so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Policisti in kriminalisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja in intenzivno nadaljujejo zbiranje obvestil tako v smislu izsleditve storilca kot tudi odtujenega denarja, so še navedli.

Ker aktivnosti v zvezi z dogodkom še potekajo, drugih podrobnosti za zdaj ne razkrivajo. Prav tako nista znani količina ukradenega denarja in gmotna škoda.