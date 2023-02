Ropar bencinskega servisa v Celju, ki je grozil z nožem, v sodnem pridržanju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Celjski policisti so s kazensko ovadbo k preiskovalnemu sodniku privedli 44-letnega moškega, ki je osumljen, da je 29. januarja oropal bencinski servis v Celju. Zanj je sodnik odredil sodno pridržanje. Med ropom je osumljeni z nožem zagrozil zaposleni in zahteval gotovino. Ko je odprla predal blagajne, je vzel denar in pobegnil.