Na begu ropar, ki je s pištolo grozil prodajalki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zjutraj je bila v Mariboru oropana prodajalna na Gosposvetski ulici. Oboroženi neznanec je s pištolo grozil prodajalki in zahteval denar, so sporočili mariborski policisti.

Po prvih zbranih informacijah je neznani moški, star približno 35 let, suhe postave, kratkih las, oblečen v hlače iz džinsa in z rdečo masko na glavi, oborožen s pištolo vstopil v prodajalno in od zaposlene zahteval denar. Po dejanju je zbežal v smeri krožišča.

Policisti očividce, ki bi kakorkoli lahko pripomogli pri izsleditvi storilca, prosijo, da informacije o dejanju sporočijo na telefonsko številko 113.