Pozor, po Sloveniji prevare lažnih električarjev: grozijo, da boste deležni slabše oskrbe

Ljubljanske policiste so včeraj obvestili o drzni tatvini na območju Viča. Neznani storilec je na domu zamotil oškodovanko s pogovorom o izvedbi gradbenih del, drugi storilec pa je medtem iz hiše odtujil nakit in jo oškodoval za okoli tisoč evrov. O podobnih primerih poročajo tudi iz Prekmurja, kjer se neznanci predstavljajo kot zaposleni Elektra Maribor, vstopajo v stanovanja, pregledujejo števce, zahtevajo podpis pogodbe, če je ne podpišete, pa vam grozijo s slabšo storitvijo.

Storilca sta se s kraja odpeljala z vozilom bele barve. Eden od storilcev je bil star okoli 30 let, suhe postave in visok od 170 do 180 centimetrov. Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo zbiranje obvestil.

Policisti pojasnjujejo, da storilci drzne tatvine iz stanovanjskih hiš izvajajo na zelo prefinjen in pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni. O omenjenih dogodkih so sicer že večkrat poročali tudi v medijih, vendar policisti kljub temu opažajo, da so ljudje še vedno premalo previdni ali pozorni ob neznancih, ki prihajajo na njihove domove in jih ogovorijo.

Predstavijo se kot serviserji, električarji, odkupovalci železa

Žrtve so predvsem starejši občani, ki jih storilci zamotijo s pogovorom. Predstavijo se kot serviserji, odkupovalci starega železa ali pa rečejo, da prihajajo iz elektroslužbe in si ogledujejo teren, kje bi postavili nove daljnovode, da bodo opravljali sanacijo odtokov in podobno. Žrtve zvabijo iz hiše ali od hiše, tako da je nimajo več pod nadzorom, takrat pa njihovo odsotnost izkoristijo drugi storilci. V času pogovora vstopijo v hišo, pregledajo notranjost ter v večini primerov odtujijo denar in nakit. Storilci nato zapustijo hišo, tisti, ki je zamotil žrtev, pa se vljudno poslovi in zapusti kraj. Največkrat se do hiše pripeljejo z vozilom in tako kraj tudi zapustijo.

V Prekmurju se predstavljajo kot zaposleni pri Elektru Maribor

Na tovrstne prevare opozarjajo tudi na Elektru Maribor. Kot so zapisali na svoji spletni strani, so v preteklih dneh zaznali ponoven pojav nepoštenih poslovnih praks, v smislu zavajanja uporabnikov oziroma lažnega predstavljanja. Ponovna zaznava nepoštene prakse se je tokrat pojavila na območju Prekmurja.

• Z lažnim predstavljanjem, da so zaposleni pri Elektru Maribor, želijo neznanci vstopati v stanovanja, 'preverjati elektriko' in pridobivati podatke o števcu oz. električnem priključku.



• Od vas zahtevajo podatke o merilnem mestu, porabi, zadnji račun za oskrbo z električno energijo, pregled električnega števca.



• Prepričujejo vas o podpisu pogodb oz. aneksov.



• Na vašem domu želijo opraviti anketo.



• Če ne podpišete pogodbe, zagrozijo, da boste v tem primeru deležni slabše storitve ob težavah z omrežjem.



• Če ne podpišete pogodbe, zagrozijo z odklopom.



• Če odklonite sodelovanje, postanejo neznanci nemirni in nespoštljivi.

Kaj svetujejo?

Policisti občanom svetujejo, da imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore. Vedno naj zaklenejo hišo, ko jo zapustijo, ključ pa naj vzamejo s seboj, tudi če "stopijo samo za vogal".

Poleg tega naj bodo pozorni na videz oseb (oblačila, govor, posebnosti) ter vozilo, s katerim so se pripeljali (znamko, barvo, tip in reg. št. vozila). Če kljub previdnosti postanejo žrtev kaznivega dejanja, priporočajo, da o tem takoj obvestijo policijo na št. 113 ali najbližjo policijsko postajo. Svojce in znance prosijo, da z načinom storitve kaznivih dejanj seznanijo starejše osebe.

Na Elektru Maribor priporočajo tudi, da v primeru dvoma zahtevate identifikacijo osebe in ne podpisujte listin, ki vam jih nepooblaščene osebe izročajo v podpis. Sodelavci družbe Elektro Maribor sicer na terenu trenutno izvajajo vzdrževalna dela in odčitavanje števcev za potrebe obračuna. S seboj imajo dokumente za identifikacijo.

Odjemalce prosijo, da jih v primeru obiska posameznikov, ki se bodo predstavljali kot zaposleni v družbi Elektro Maribor, pa tega ne bodo želeli ali mogli dokazati z ustreznimi dokumenti, o tem obvestijo na elektronski naslov info@elektro-maribor.si, na brezplačno telefonsko številko 080 2101 ali na drug primeren način.