Iz cerkve ukradli križ pokojnega papeža Benedikta XVI.

Tatovi so v ponedeljek iz cerkve svetega Osvalda v Traunsteinu na Bavarskem ukradli križ, ki ga je nosil pokojni papež Benedikt XVI., je danes sporočila nemška policija. Storilci, katerih identiteta še ni znana, so nato vlomili in oropali še bližnjo stojnico z revijami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V ponedeljek med 11.45 in 17. uro so tatovi v cerkvi razbili vitrino in odnesli križ, ki ga je nekdanji papež zapustil svoji domači župniji v Traunsteinu. "Vrednosti tega predmeta za katoliško cerkev ni mogoče izmeriti," je poudarila policija.

Odstopil je kot prvi papež po več kot 600 letih

Storilci, katerih identiteta ni znana, so nato vlomili in oropali še bližnjo stojnico z revijami. Policija je prosila vse, ki so v ponedeljek v okolici cerkve opazili sumljive osebe, naj nemudoma stopijo v stik z njimi.

Benedikt XVI. je umrl 31. decembra lani v 96. letu starosti v vatikanskem samostanu Matere Cerkve. Zaradi šibkega zdravja je 28. februarja 2013 kot prvi papež po več kot 600 letih odstopil, s tem pa odprl pot za izvolitev svojega naslednika, papeža Frančiška. Od svojega odstopa je živel v relativni osami v vatikanskem samostanu.

Kot papež je imel več tovrstnih križev. Tega, ki so ga ukradli v ponedeljek, je nosil ob posebnih priložnostih, kot so papeške maše v baziliki svetega Petra, pomembne avdience in sprejemi.