Zamaskirana moška oropala trgovino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po do zdaj zbranih informacijah sta bila oba osumljenca mlajša, suhe postave, visoka približno 180 in 190 centimetrov. Nosila sta črne podkape, oblečena sta bila v temnejša (črna) oblačila, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Policisti prosijo vse, ki bi imeli koristne informacije o dogodku, da pokličejo 113.