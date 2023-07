Neurja in požari v Italiji terjali pet smrtnih žrtev, na Siciliji izredne razmere #video

V Italiji so silovita neurja na severu in gozdni požari na Siciliji v zadnjih dneh skupno terjali pet smrtnih žrtev, nastala pa je tudi velika škoda na infrastrukturi in v kmetijstvu. Lokalne oblasti nameravajo vlado danes zaprositi za razglasitev izrednih razmer v najbolj prizadetih regijah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na severu Italije, zlasti v Milanu, so v torek poročali o odkritih strehah in poplavah zaradi velike količine padavin in toče, ki sta padli v kratkem času, ter o številnih podrtih drevesih. Poškodovane so bile tudi tramvajske proge, podzemna železnica pa je bila zaradi izpada elektrike nekaj časa zaprta.

V mestu Lissone v pokrajini Monza je umrla 58-letna ženska, na katero je padlo drevo. Na območju Brescie pa je umrlo 16-letno dekle v skavtskem taboru, ravno tako zaradi padca drevesa. Obe smrti je potrdila tudi italijanska premierka Giorgia Meloni in družinam umrlih izrekla sožalje.

A 16-year-old girl on a camping trip was among two people who died after violent storms hit northern Italy, Prime Minister Giorgia Meloni said Tuesday, while in the south wildfires forced the closure of Sicily's Palermo airport. https://t.co/F10SAQQYvr — RTL Today (@rtl_today) July 25, 2023

Medtem ko so na severu države divjala neurja, pa je na jugu vztrajal vročinski val. V ponedeljek so namreč v mestu Catania na Siciliji zabeležili kar 47,6 stopinje Celzija. Gasilci na otoku so noč preživeli v boju s številnimi gozdnimi požari, od katerih se je eden približal letališču v Palermu, ki so ga nato za nekaj ur zaprli.

🔴 ITALY 🇮🇹 | #Fire_Sicily: massive forest fires started Tuesday evening on the side of #Sicily. Following the region of #Rhodes in #Greece, the chaos of the flames affected #Palermo, capital of the 🇮🇹 island of #Sicily and its region. The Footages show a rapidly spreading fire. pic.twitter.com/T9cc7XQvDw — Nanana365 (@nananamedia365) July 25, 2023

Na območju Palerma je umrla 88-letna ženska, ki je imela zdravstvene težave, a reševalcem zaradi požara ni uspelo dovolj hitro priti do nje. Še dve osebi, stari okoli 70 let, pa sta umrli potem, ko je požar zajel njuno hišo. Foto: Reuters

"V Italiji doživljamo enega najbolj zapletenih dni v zadnjih desetletjih. Nevihte, tornado in velikanska toča na severu ter vročina in uničujoči požari v središču in na jugu. Podnebni preobrat, ki je prizadel našo državo, od vseh nas zahteva spremembo vedenja," je v torek opozoril minister za civilno zaščito Nello Musumeci.

Predsednik italijanske dežele Sicilija Renato Schifani pa je dejal, da namerava vlado pred današnjim zasedanjem zaprositi za razglasitev izrednih razmer na tem sredozemskem otoku.