Podpisan rokopis je našel Edoardo Cavalli iz Študijskega središča Gaetano Donizetti. To središče je povezano z vsakoletnim Donizettijevim opernim festivalom v Bergamu.

Excitement at the Fondazione Donizetti in Bergamo and the Conservatorio Alessandro Scarlatti in Palermo: the autograph manuscript of Donizetti’s opera Alahor in Granata, composed between 1825 and 1826 for Palermo, has been found in the library of the Sicilian institution. pic.twitter.com/69EPgqiwgm