Razbitine luksuzne jahte Bayesian, ki je avgusta lani med hudim neurjem potonila ob obali Sicilije, so danes dvignili na morsko površje, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. V brodolomu jahte je 19. avgusta lani umrlo sedem ljudi , med njimi britanski tehnološki tajkun Mike Lynch in njegova 18-letna hčerka Hannah.

Jahta je bila od brodoloma v globini približno 50 metrov na morskem dnu zunaj pristanišča ribiške vasi Porticello blizu Palerma. Potem ko so z jahte odrezali 72-metrski jambor, ki se je v nesreči prelomil, sta jo danes na površje dvignila dva ladijska žerjava, ki jo zdaj držita nad površjem. Pristaniška uprava je potrdila, da bodo reševanje plovila končali v soboto zjutraj.

Nato bodo jahto v ponedeljek pripeljali v pristanišče v mestu Termini Imerese na Siciliji. Tam jo bodo namestili na posebej izdelano jekleno ogrodje, ki že čaka na pomolu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Potonila v nekaj minutah

56-metrska luksuzna jahta je v nekaj minutah potonila 19. avgusta zgodaj zjutraj, potem ko je območje ob obali Porticella zajelo hudo neurje. Na krovu plovila je bilo v času nesreče 22 ljudi, od tega 12 potnikov in deset članov posadke. Obalna straža je rešila 15 ljudi.

V nesreči je umrlo sedem ljudi, med njimi šest gostov in glavni kuhar. Med gosti je umrl mož lastnice jahte, 59-letni britanski tehnološki magnat Mike Lynch z njuno 18-letno hčerko Hannah in štirimi prijatelji. Goste je povabil Lynch, ki je želel proslaviti oprostilno sodbo v obsežnem sodnem procesu, povezanem z očitki goljufije v ZDA.

Italijansko državno tožilstvo zaradi brodoloma preiskuje novozelandskega kapitana jahte Jamesa Cutfielda, strojnega častnika ter stražarja. Obtoženi so večkratnega uboja iz malomarnosti in krivdnega brodoloma. Po smrti nizozemskega potapljača 9. maja med reševanjem ladje pa so uvedli še eno preiskavo, v kateri preiskujejo tri osebe iz nizozemskega podjetja Smit Salvage, za katerega je delal.