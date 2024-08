Tožilstvo na Siciliji je po sobotni sprožitvi preiskave zaradi povzročitve brodoloma zaradi malomarnosti in uboja uvedlo preiskavo tudi proti kapitanu plovila. Jamesa Cutfielda so v nedeljo zasliševali približno dve uri, danes pa preiskavo nadaljujejo z zaslišanji drugih članov posadke, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Kapitan jahte Bayesian, 51-letni James Cutfield z Nove Zelandije, je eden od 15 ljudi, ki so preživeli nesrečo luksuznega plovila minuli ponedeljek v hudem neurju ob obali Sicilije. Umrlo je sedem ljudi, med njimi britanski magnat Mike Lynch, njegova hči in več prijateljev ter glavni kuhar na ladji.

Po poročanju italijanskega časnika La Repubblica, ki ga povzema Ansa, je tožilstvo kapitana za osumljenca v primeru razglasilo po zaslišanju v nedeljo, že drugem v zadnjem tednu dni, potem ko je sprva v soboto uvedlo preiskavo proti neznanim osebam zaradi povzročitve brodoloma in večkratnega uboja.

Večdnevna iskalna akcija

Prvo truplo so reševalci našli že kmalu po nesreči, preostalih šest pa v naslednjih dneh, in sicer v kabinah, ki so bile najbližje površja in kamor so se potniki glede na ugibanja preiskovalcev zatekli v iskanju zadnjih ostankov zraka. Plovilo je potonilo na morsko dno, približno 50 metrov globoko. 15 ljudem se je uspelo rešiti na rešilni čoln, od tega večina članov posadke.

Po dozdajšnjih ugotovitvah preiskovalcev je območje, kjer je bila ladja, okrog 4. ure zjutraj zajelo silovito neurje z močnim vetrom. Potonila naj bi v nekaj minutah.

Kapitana naj bi na zadnjem zaslišanju spraševali o tem, ali so bile lopute in vrata zaprte, ter o dogajanju v nekaj več kot 30 minutah od trenutka, ko je začela v ladjo pritekati voda, do sprožitve alarma.

Danes potekajo zaslišanja še ostalih članov posadke, in kot piše Ansa, ni izključeno, da bi lahko preiskavo razširili še na koga izmed njih.