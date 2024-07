Španski zunanji minister Jose Manuel Albares je v torek zvečer dejal, da je bilo na ribiškem plovilu med drugim deset državljanov Španije, med njimi pa so bili tudi znanstveniki. Med mrtvimi sta dve osebi iz Galicije, od koder prihajata tudi dva od petih pogrešanih, navajajo španske oblasti.

Regionalna vlada Galicije je sporočila, da so preživeli v dobrem zdravstvenem stanju in da so utrpeli le lažje poškodbe. Preživele so oskrbeli v mestu Stanley, prestolnici Falklandskega otočja.

Nekatere člane posadke jim je uspelo rešiti

Oblasti Falklandskega otočja trdijo, da je posadka plovilo z imenom Argos Georgia zapustila zaradi nenadzorovanega poplavljanja in se nato vkrcala v gumijaste čolne. Nekatere člane posadke so nato rešili z britanskim plovilom in dvema ribiškima čolnoma, poroča AFP.

Argos Georgia je med brodolomom plula približno 200 navtičnih milj vzhodno od mesta Stanley na skrajnem vzhodu otočja, ki je sicer čezmorsko ozemlje Združenega kraljestva.

Lastnik plovila, ki pluje pod zastavo Svete Helene, je za AFP potrdil, da je bilo v času nesreče na krovu 27 ljudi.

Nad otočjem po navedbah oblasti trenutno vzletata dve letali britanskih kraljevih zračnih sil in poskušata določiti, kje bi lahko bili pogrešani. Sprva je reševanje potekalo s helikopterjem, ki je iz morja skušal rešiti poškodovane člane posadke, a se je moral helikopter zaradi "ekstremnih vremenskih razmer in časovnih omejitev" umakniti.