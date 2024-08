Reševalci so danes iz morja pri Palermu po najnovejših informacijah izvlekli še štiri trupla, potem ko je na območju v ponedeljek potonila jahta z 22 ljudmi na krovu, je potrdil vir, seznanjen z iskalno akcijo. S tem je število smrtnih žrtev brodoloma naraslo na pet. Dve osebi sta medtem še vedno pogrešani.

Identitete oseb, katerih trupla so danes potegnili iz morja, še niso znane. Po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa naj bi bila med njimi trupla vsaj dveh moških, vendar italijanska obalna straža za zdaj tega ni potrdila, piše britanski BBC.

Med prvotno šesterico pogrešanih so bili sicer 59-letni britanski tehnološki mogotec Mike Lynch, njegova 18-letna hčerka Hannah, vodja banke Morgan Stanley International Jonathan Bloomer in njegova žena Judy ter odvetnik britanske odvetniške pisarne Clifford Chance Chris Morvillo in njegova žena Neda.

Vreča s truplom enega od ponesrečencev. Foto: Reuters Šestinpetdesetmetrska luksuzna jahta Bayesian je potonila v ponedeljek zgodaj zjutraj, potem ko je območje ob obali Porticella pri Palermu zajela vodna tromba. Na krovu plovila je bilo v času nesreče 22 ljudi, od tega 12 potnikov in deset članov posadke.

Obalna straža je rešila 15 ljudi, eno truplo so našli že v ponedeljek, omenjena šesterica pa je bila pogrešana.

Opazovalci reševalne akcije na Siciliji. Foto: Reuters Potniki naj bi na jahti praznovali nedavno sodno zmago Lyncha v ZDA. Tehnološki mogotec je namreč leta 2011 svoje mednarodno računalniško podjetje Autonomy prodal ameriškemu podjetju Hewlett-Packard za 11 milijard dolarjev. Zaradi domnevne goljufije v tem poslu je zoper njega več let potekal sodni proces, nakar je bil junija oproščen več obtožb.