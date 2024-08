Drama v 48 urah: "britanski Bill Gates" je pogrešan, njegov partner pa mrtev

Stephen oziroma Steve Chamberlain se je v soboto odpravil na tek, med katerim ga je zadela 49-letna voznica osebnega avtomobila. V bolnišnici so ga priklopili na aparate, ki so ga umetno ohranjali pri življenju, a je kljub temu umrl, je poročal britanski medij The Guardian.

Novica predvsem v Veliki Britaniji močno odmeva zato, ker je bil Chamberlain tesno povezan z Mikom Lynchom, tehnološkim podjetnikom in ustanoviteljem podjetja Autonomy, ki je v ponedeljek izginil po brodolomu jadrnice v bližini Palerma na Siciliji.

Malo možnosti, da so pogrešani še živi



56-metrska luksuzna jadrnica Bayesian naj bi po tem, ko je območje zajelo močno neurje, potonila med 4. in 5. uro zjutraj. Večina oseb, na krovu plovila je bilo 22 ljudi, je bila v tem času v kabinah.



Kot so danes sporočili iz italijanske obalne straže, še vedno pogrešajo šest ljudi, vključno z Lynchem, njegovo ženo in njegovo hčerko, Lynchevega odvetnika ter visokega funkcionarja banke Morgan Stanley International Jonathana Bloomerja in njegovo ženo Judy. Po navedbah obalne straže je malo možnosti, da so pogrešani še živi.



Oseba, katere truplo so našli že včeraj, pa je bil po poročanju italijanskih medijev kuhar na jadrnici Recaldo Thomas.

Očitali so jima, da sta napihovala vrednost podjetja

Chamberlain in Lynch sta bila povezana prek tehnološkega podjetja Autonomy, ki ga je Lynch ustanovil leta 1996, Chamberlain pa je kot eden od zaposlenih hitro splezal po menedžerski hierarhiji in veljal za enega najbolj vplivnih kadrov v družbi, ki se je sicer ukvarjala z razvojem tehnologije za hitrejše računalniško iskanje.

Lynch in Chanberlain sta bila kasneje soobtožena v dolgotrajnem sodnem postopku, ki se je vlekel več kot desetletje in potekal na dveh celinah, proti dvojici pa ga je sprožila tehnološka korporacija Hewlett-Packard.

Mike Lynch je v domovini znan tudi kot "britanski Bill Gates". Foto: Reuters

Hewlett-Packard, ki je leta 2011 kupil podjetje Autonomy, je Britancema očital, da sta umetno napihnila vrednost podjetja in lagala o prihodkih, da bi za s prodajo iztržila čim več. HP je za Autonomy namreč odštel več kot deset milijard evrov, samo Lynch pa je prejel skoraj eno milijardo.

Primer se je v San Franciscu končal šele junija letos, ko je porota po dveh dneh preudarjanja razsodila, da Lynch in Chamberlain nista kriva.