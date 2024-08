Po navedbah več virov je bil eden od utopljencev, ki so jih italijanski potapljači s kraja ponedeljkove nesreče luksuzne jadrnice Bayesian ob obali Sicilije iz morja izvlekli v sredo, tudi britanski tehnološki podjetnik Mike Lynch, poročajo tiskovna agencija Reuters in več britanskih medijev. Drugačen izid je bilo sicer težko pričakovati, saj so bila v iskalni akciji najdena trupla petih od šestih pogrešanih oseb. Upanje po poročanju BBC tli le še za Lynchevo 18-letni hči Hannah, zadnjo po brodolomu pogrešano osebo, ki jo še iščejo italijanski potapljači.

Na plovilu, ki naj bi v ponedeljek potonilo po tem, ko je v njegovi bližini začela divjati vodna tromba, je bilo 22 oseb. Iz jadrnice, ki leži na globini okrog 50 metrov, kar potapljačem izredno otežuje delo, so v sredo sicer izvlekli pet trupel.

Na jadrnici Bayesian je bila ob članih posadke družba britanskega tehnološkega tajkuna Mika Lyncha, ki je na jadrnici organiziral zabavo, da bi proslavil zmago v več kot desetletje trajajočem sodnem postopku, ki ga je leta 2012 zoper njega sprožil ameriški tehnološki velikan Hewlett & Packard. Foto: Guliverimage

Italijanski potapljači danes nadaljujejo z akcijo iskanja morebitne zadnje preživele osebe, saj je pogrešana le še ena od šestih, ki so izginile po ponedeljkovem brodolomu jadrnice Bayesian. Upanje po poročanju britanskih medijev tli le še za Lynchevo 18-letno hči Hannah.

To pomeni, da so v nesreči plovila umrli tehnološki podjetnik Mike Lynch, vodja banke Morgan Stanley International Jonathan Bloomer in njegova soproga Judy ter odvetnik britanske odvetniške pisarne Clifford Chance Chris Morvillo in njegova žena Neda. Tiskovna agencija Reuters in več britanskih medijev poroča, da so italijanski preiskovalci med izvlečenimi trupli že identificirali Lyncha.

Eno osebo, kuharja na jadrnici Recalda Thomasa, so mrtvega našli že v ponedeljek, 15 potnikov in članov posadke pa je nesrečo plovila preživelo.

Mike Lynch je leta 1996 ustanovil tehnološko podjetje Autonomy, ki je razvijalo rešitve za učinkovitejše računalniško iskanje, in ga leta 2011 za skoraj 10 milijonov evrov prodal ameriški družbi Hewlett & Packard. Ta je Lyncha in njegovega tesnega poslovnega partnerja Stephena Chamberlaina leto dni pozneje obtožil, da sta umetno napihnila vrednost podjetja, da bi zanj iztržila več, in začela se je sodna bitka, ki je epilog z oprostitvijo Lyncha in Chamberlaina dobila šele junija letos. Foto: Reuters

"Potopila se je nepotopljiva superjahta"

Giovanni Costantino, izvršni direktor podjetja The Italian Sea Group, ki prodaja luksuzna plovila, kakršna je bila superjahta Bayesian, ki je ta teden potonila v Italiji, ne more verjeti, da se je takšna nesreča sploh lahko zgodila. Plovila te vrste je označil za "nepotopljiva"

Družba The Italian Sea Group ima v lasti sicer več proizvajalcev luksuznih plovil, med drugimi tudi podjetje Perini Navi, ki je zgradilo superjahto oziroma jadrnico Bayesian, ki je v ponedeljek doživela brodolom ob obali Sicilije.

Giovanni Constantino, izvršni direktor družbe The Italian Sea Group. Foto: The Italian Sea Group / Instagram

"Ker proizvajamo plovila znamke Perini, dobro vem, kako so zasnovana in zgrajena. Ta plovila so varna v najbolj absolutnem smislu. Njihova struktura in predvsem gredelj tako rekoč zagotavljata, da so nepotopljiva," je Costantino dejal za Sky News.

Izpostavil je tudi, da je podjetje Perini Navi znano po tem, da proizvaja najvarnejše jadrnice na svetu.

Pri Periniju so sicer zgradili nekatere največje luksuzne jadrnice za zasebno rabo vseh časov, med drugim 88-metrskega tudi zelo prepoznavnega Malteškega sokola:

Malteški sokol. Foto: Wikimedia Commons / David Orban

Giovanni Costantino je za britanski medij dejal še, da novica o nesreči jadrnice Bayesian "zveni kot povsem neverjetna zgodba, tako s tehničnega vidika in kot dejstvo, da se je to sploh lahko zgodilo".