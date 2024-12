V Sredozemlju potonila velika ruska tovorna ladja

Po brodolomu tovorne ladje v mednarodnih vodah v Sredozemlju sta pogrešana dva ruska mornarja, je danes sporočilo rusko zunanje ministrstvo. Ladja je plula iz Sankt Peterburga v Vladivostok, potonila pa je po eksploziji v strojnici. Rešene mornarje so prepeljali v Španijo.

Ladja Ursa Major, ki meri 124 metrov, je v lasti Oboronlogistike, podjetja ruskega obrambnega ministrstva, ki prevaža tudi civilni tovor, v tem primeru ladijsko in pristaniško opremo.

Zunanje ministrstvo je sporočilo, da je 14 rešenih mornarjev trenutno v španski Cartageni, dva pa da ostajata pogrešana, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V sporočilu za javnost na omrežju Telegram so potrdili, da je do brodoloma prišlo po eksploziji v strojnici ladje. Po navedbah španskih medijev se je nesreča zgodila v mednarodnih vodah med Španijo in Alžirijo, navaja ruska tiskovna agencija Tass.