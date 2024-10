V brodolomu ladje v Demokratični republiki Kongo je po podatkih oblasti v četrtek umrlo najmanj 120 ljudi. To ni bila edina tovrstna nesreča na afriški celini v preteklih dneh. V nesreči trajekta v Nigeriji, ki je v torek potonil na reki Niger, bi lahko umrlo več kot sto ljudi, so povedali reševalci, potem ko so našli še več trupel.